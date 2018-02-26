Какой курс тенге ожидает казахстанцев на этой неделе
Немаловажным фактором поддержки курса нацвалюты является сложившийся положительный тренд нефтяных котировок.
Биржевой курс нацвалюты на прошедшей неделе формировался в узком валютном диапазоне 318,99-319,88 тенге. У слабой динамики курса нацвалюты были причины, в частности, наибольшую роль сыграли разнонаправленные внешние макроэкономические факторы, передает sputniknews.kz.
В первую очередь, в соответствии индекса USD доллар США в течение прошедшей недели по отношению к ведущим мировым валютам укрепился на 1%. Основная причина укрепления американской валюты заключается в обнародовании положительных статистических данных по рынку труда. Положительная динамика развития экономики США напрямую влияет на мнения инвесторов по инвестированию в американскую валюту.
Немаловажным фактором поддержки курса нацвалюты является сложившийся положительный тренд нефтяных котировок. Рост стоимости нефти за прошедшую неделю был в пределах 3 %, в основном рост сложился за счет неожиданного снижения товарных запасов нефтепродуктов в США, что свидетельствует о существующем высоком мировом спросе.
Немаловажную роль в неизменности курса нацвалюты сыграла стабильность курса российской валюты. Учитывая высокую интеграцию экономики обеих стран друг с другом, непосредственно влияет на динамику корреляции валют данных стран.
Учитывая сложившиеся обстоятельства на мировых товарных, финансовых рынках на формирование курса тенге на предстоящей неделе будут влиять следующие факторы:
- согласно обнародованным еженедельным статистическим данным американской нефтесервисной компании Baker Hughes от 23 февраля количество нефтяных буровых установок в течение недели увеличились на 1 единицу. Рост буровой активности, которая продолжается последние пять недель, является негативным фактором для стоимости нефти. Также следует учитывать, что, согласно статистическим данным, существенно выросли товарные запасы нефтепродуктов. Это свидетельствует о сезонном снижении потребительского спроса. Учитывая возможное дальнейшее увеличение товарных запасов нефтепродуктов, существует высокая вероятность коррекции стоимости нефти в сторону понижения. Исходя из этого, стоимость нефти на предстоящей неделе будет в пределах 65-67 долларов за баррель Brent;
- окончание квартального налогового периода и вероятность будущего снижения базовой ставки Национальным банком РК будет служить сдерживающим фактором в дальнейшем укреплении нацвалюты.
Основываясь на сложившиеся разнонаправленные внешние и внутренние факторы, биржевой курс нацвалюты по отношению к доллару США на следующей неделе, предполагается, будет формироваться в следующем довольно узком курсовом коридоре 318-320 тенге.
Арман Байганов
Фото: Otyrar.kz
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