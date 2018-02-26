Фотограф из Минска удивился страху казахстанцев перед сглазом

Фотограф из Минска Андрей Пугач посетил Астану и удивился боязни перед сглазом, передает Zakon.kz.

"А еще вдруг стало интересно, от кого жители Астаны и Казахстана прячутся?! Вот не меньше 90% профилей, лайкавших мои посты, закрыты. Переходишь посмотреть, что за человек, а там амбарный такой замок висит на входе. И, несолона хлебавши, уходишь. И это очень странно после того гостеприимства и открытости, которые я встретил во время нахождения там. Прям чудеса какие-то. Интересно почему так?", - написал он в Instagram.

Астанчане объяснили это боязнью сглаза.

"Потому наверное боятся, что "Коз тиеды," такое у нас существует". "Да просто в Казахстане большинство помешаны на этом сглазе. Девушки на лица своих новых парней и маленьких детей лепят стикеры животных, это бред какой-то, но вот такой вот менталитет почему-то", - отметили пользователи.

В свою очередь, Пугач ответил, что в Интернете невозможно сглазить, и он в это не верит.

Белорусский фотограф был впечатлен столицей Казахстана, что напечатал фотокнигу и подарил ее Назарбаеву.

Фото: paranormalnost.ru.