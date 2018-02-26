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Какой будет погода в последние дни зимы в Казахстане

26 февраля 2018, 11:47

Ожидается понижение температуры.

В ближайшие дни неустойчивая погода сохранится на большей части Казахстана. Об этом сообщили в "Казгидромет", передает Zakon.kz.

"С прохождением фронтов местами ожидаются осадки, туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20, 27 февраля на юге и юго-востоке порывы 30 м/с и более", - говорится в прогнозе.

Также сообщается об очередном вторжении антициклона с районов Европейской части России, которое обусловит понижение температуры на западе, а затем на остальной территории республики.

27-28 февраля в Жамбылской области ожидается юго-западный ветер местами 15-20, порывы 23-28 м/с. Местами туман, гололед. В Таразе ожидается ветер юго-западный порывы 15-20, временами 23-28 м/с. Временами туман.

Фото: uralskweek.kz.


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