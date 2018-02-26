В 2020 году в Казахстане планируют ввести "нулевой" класс

В Караганде состоялась встреча министра образования и науки РК Ерлана Сагадиева с научной и педагогической общественностью региона в рамках разъяснения Послания президента, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.

Министр образования и науки остановился на задачах, поставленных перед образованием главой государства в Послании.

- «Нулевой» класс мы планируем ввести не в 2019 году, а в 2020-м, - отметил Ерлан Сагадиев. – «Нулевой» класс – это в принципе нынешняя система предшкольной подготовки. Его смысл – создание единой программы для детей подготовительных классов. Проходить подготовку можно и в детском саду, и в школе.

Сейчас, по его словам, предшкольной подготовкой охвачены 80% казахстанских детей. Задача министерства – довести этот показатель до 100%. Важно, чтобы все дошколята перед поступлением в 1 класс были примерно на одинаковом уровне подготовки.

Также Ерлан Сагадиев рассказал, как будет работать новая система Единого национального квалификационного теста, которую планируют внедрить в этом году. Чтобы со следующего учебного года учителя уже могли получать надбавку к заработной плате.

- Раньше разница между категориями квалификации в денежном выражении составляла 4 тысячи тенге, сейчас будет 20 тысяч, - подчеркнул глава МОН. - Еще будет введена новая категория «мастер-педагог». Если раньше между минимальной и максимальной заработной платой педагога разница была 16 тысяч тенге, то сейчас она достигает 50 тысяч тенге. Это существенная разница.

В рамках обновленного содержания образования и внедрения цифровизации ведомство планирует начинать преподавать «Информатику» в школах с начального звена – 3 классов.

Также Ерлан Сагадиев отметил важность предоставления академической свободы вузам и полной автоматизации государственных услуг.

- Начиная с направления в детский сад и заканчивая электронными PhD (учёная степень – Авт.), чтобы с человеком у услугополучателя не было контакта, - рассказал Ерлан Сагадиев. – Электронные дневники внедрены, автоматическую очередь в детский сад уже внедряют, так же, как и цифровизацию высшего образования. В этом году пилотный проект по внедрению безбумажной документации реализуется в Павлодаре и Шымкените, со следующего года мы планируем прийти к этому. Параллельно мы сокращаем количество отчетности. Мы ввели ряд норм, которые ограждают наших учителей и школы от излишней отчетности.

Директор департамента дошкольного и среднего образования МОН РК Шолпан Каринова рассказала о внесении изменений в нормативно-правовые акты и напомнила директорам школ, что Попечительские советы будут вносить свои рекомендации при назначении руководителей организаций образования. Таким образом ведомство планирует ввести формы общественного контроля при назначении директоров. Претенденты на должность директора школы будут сдавать квалификационное тестирование, а их кандидатуры - согласовывать с управлением образования.

В мероприятии приняли участие ректоры и профессорско-преподавательский состав высших учебных заведений, руководители областных управлений и департаментов, организаций образования области, педагоги Караганды, представители НПО, молодежи. В селекторном режиме были подключены все города и районы Карагандинской области.

Фото: sputnik.kg