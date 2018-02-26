Предков лошади Пржевальского одомашнили на территории Казахстана

Новые генетические исследования установили, что настоящих диких лошадей в природе нет уже тысячи лет.

Лошади Пржевальского потомки первых одомашненных на территории Казахстана лошадей. Доклад об этом опубликован на днях в журнале Science. Согласно новым исследованиям и выводам ученых, "настоящих" диких лошадей нет в природе, возможно, уже тысячи лет, передает Sputnik.

"Наше открытие полностью переворачивает историю одомашнивания лошадей. Те лошади, которых мы считали последними дикими, на деле являются потомками первых одомашненных лошадей, сбежавших от своих хозяев и одичавших", — говорит профессор Людовик Орландо из Копенгагенского университета.

Хозяева – это люди ботайской культуры, жившие в эпоху энеолита на территории современного Казахстана, земли которых находились в пределах современных границ Акмолинской области.

Исследование показало, что предки лошади Пржевальского жили у людей ботайской культуры уже 5,5 тысяч лет назад – то есть, это самые ранние свидетельства о приручении лошадей на планете, но эти лошади не являются предками современной домашней лошади.

Исследование проводилось на двух участках в северном Казахстане, где ученые нашли самое раннее доказательство одомашнивания лошадей, вернувшееся более 5000 лет. Основываясь на зубах и костях, раскопанных во время археологических раскопок, исследователи секвенировали геномы 20 лошадей из ботайской культуры, а также 22 древних лошадей со всей Евразии. Затем они сравнили эти древние геномы лошадей с уже известными геномами 46 древних и современных лошадей.

"Наши данные показывают, что лошади Пржевальского — дикие потомки лошадей, пасущихся у людей ботайской культуры, а не настоящих диких лошадей. Все домашние лошади, датированные 4 тысячами лет и младше, показывают только 2,7% связанных с лошадьми ботайской культуры предков. Это указывает на то, имело место массовое расширение конного геномного фонда, что совпадает с крупномасштабными расширениями человеческой популяции в ранний бронзовый век", — говорится в синопсисе опубликованного доклада.

Лошадь Пржевальского была открыта в 1879 году путешественником Николаем Михайловичем Пржевальским в Центральной Азии. Сохранились в зоопарках, заповедниках и питомниках. Делаются попытки восстановления популяции лошади в дикой природе.

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