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Аким района Астаны опубликовал номера телефонов своих замов

27 февраля 2018, 09:42

Это сделано для оперативного решения возникающих у жителей района вопросов.

Аким столичного района Сарыарка Арман Турлубек опубликовал в Facebook телефонные номера своих заместителей и руководителей отделов, сообщает Zakon.kz.

"Мы максимально открыто взаимодействуем с нашими жителями. И уже свершившийся факт , когда жители района Сарыарка могут свободно обратиться к акиму района, позвонив к нему на личный мобильный номер или выслать через Whatsapp сообщения, или вступив в районные чаты в Telegram высказать своё обращение. А это очень удобно нашим жителям, и это для нас главное", - написал Турлубек.

По его словам, для оперативного решения возникающих вопросов заместители акима и руководители отделов опубликовали свои личные номера мобильных телефонов.

"Уверен, это ещё один шаг к открытому акимату, о чем говорил аким города Асет Исекешев, и наше желание сделать жизнь наших жителей ещё комфортнее, ведь благодаря обратной связи, нам уже удалось решить очень много вопросов", - подчеркнул он.

Фото: ucell.ru.


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