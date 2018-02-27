Эксперты высказались по вопросу похищения невест в Казахстане

Эксперты рассказали о том, должны ли похитители невест преследоваться по новой статье УК и как из-за принятия нововведения могут участиться случаи похищения.

В СМИ появилась новость о том, что адвокат Асель (Нурмахановна) Токаева предложила отразить в УК РК новый состав преступления - похищение с целью вступления в брак.

В связи с этим корреспондент медиа-портала Caravan.kz связался с адвокатами Жангельды Сулеймановым и Аманжолом Мухамедьяровым, чтобы узнать их позицию по поводу возможности применения нового состава преступления о похищении невест. Мнения юристов разделились.

Жангельды СУЛЕЙМАНОВ, адвокат:

Касательно введения отдельной статьи за похищение невест я категорически против, потому что действующая статья 125 УК РК (похищение человека) полностью покрывает такие преступления в части их расследования и привлечения к ответственности. Если же допустить, что будет особая еще статья, отдельная от похищения человека, то можно тогда дробить такую статью, как кража, например. Кража – это хищение предметов имущества, в мире существует 100 тысяч видов имущества, мы же не можем отдельно ввести за кражу мобильного телефона – одна статья, кража колбасы – другая статья, так можно до бесконечности. Поэтому еще раз хочу сказать, не надо ничего дробить, надо работать в рамках этой статьи.

Если введут такую отдельную статью, конечно, ситуация намного ухудшится. И это даст определенный всплеск таким преступлениям. Либо количество преступлений останется, но при этом суды и следственная прокуратура будут расследовать их более лояльно к тем, кто совершил данное преступление, поэтому эффект будет один – отрицательный.

Конечно, девушек нововведение не спасет. Нельзя ни в коем случае в угоду традициям нарушать законы. Наоборот, нужно при помощи закона бороться с дикими обычаями. К которым и относится похищение невест.

Сама по себе кража невест не влияет на развитие Казахстана. Слишком небольшая статистика краж, вряд ли это может мешать нашему развитию. Мешает другое, эти кражи - элемент сознания нашего общества. Какое-то бескультурье, я считаю, даже мракобесие.

Чтобы уберечь девушек, во-первых, надо проводить работу просветительскую, что воровать невест - преступление.

Существует институт компенсаций за причинение морального вреда. А к моральному вреду относится любой стыд, неудобство, любые психологические страдания. Размер компенсации различается, в мире, например, можно запросить и миллион долларов за такие действия, у нас, в силу того что это сложное преступление и мотивы не очень ясные, можно запросить от 500 тысяч до 3 миллионов тенге, и суд действительно может назначить такую сумму.

Аманжол МУХАМЕДЬЯРОВ, адвокат:

1. Мое мнение: необходимо случаи с похищением девушек с целью вступления в брак квалифицировать по отдельному составу (такие примеры есть в Кыргызстане и Узбекистане). Само по себе похищение человека - опасное преступление как для отдельно взятого человека, так и для общества. Вместе с тем, считаю, нужно конкретизировать и более узко квалифицировать действия лиц, похищающих невест, с определением специального квалифицирующего признака – с целью вступления в брак. Мое мнение, так же как и мнение некоторых моих коллег, не связано с целью смягчить наказание за подобные деяния. Нужно отделять обычное похищение человека от похищения с целью вступления в брак.



Считаю, что введение специальной нормы, устанавливающей уголовную ответственность за похищение человека с целью последующего вступления в брак, наоборот, сократит количество краж невест, общество поймет, что законодатель закрепил конкретную ответственность за похищение невест.

Как мне известно, такого рода похищения часто происходят в южных регионах Казахстана, в сельской местности, в городе Астане такие факты мне неизвестны.



Начнем с того, что кража невест нарушает права женщин на самоопределение, ограничивает их права и свободы. В результате кражи невесты, вступления с ней в принудительный брак ломается жизнь молодой девушки, ставится крест на ее будущем, не факт, что жизнь будет счастливой и прекрасной, ломаются мечты… С учетом этого похищение человека с целью вступления в брак - очень опасное для общества преступление. Считаю, что данный вид преступления возвращает наше общество в средневековье и мешает развитию Казахстана.



В случае похищения необходимо сразу же постараться сообщить об этом своим родственникам. В этот момент многое зависит от их быстрых и активных действий, это сообщение в полицию, установление местонахождения девушки и похитителей. Необходимо сразу же выйти на родственников «жениха» и предупредить их об уголовной ответственности за похищение.



Как таковой, размер компенсации за данный вид преступления не предусмотрен в законодательстве Казахстана. Все зависит от уровня перенесенных страданий, морального вреда, материальных затрат и т.п. Все определяется в гражданском иске, подаваемом потерпевшей стороной к виновному лицу в рамках уголовного процесса.

Екатерина Первушина

Фото rferl.org