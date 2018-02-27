В ЮКО город Кентау полностью обеспечат природным газом

На сегодняшний день, в целях обеспечения природным газом города Кентау и села Хантаги на сумму 67,8 млн. тенге разработана проектно-сметная документация.

В этом году жителей города Кентау Южно-Казахстанской области полностью обеспечат природным газом. На эти цели было выделено 3 млрд. 842 млн. тенге, строительство газораспределительных трубопроводов завершено в 2017 году. Завершены строительно-монтажные работы АГТС №14, подведены электрические системы. Кроме того, установлен 1 трансформатор, 5 молниеотводов и опора прожектора передает пресс-служба акима ЮКО.

На сегодняшний день, в целях обеспечения природным газом города Кентау и села Хантаги на сумму 67,8 млн. тенге разработана проектно-сметная документация. Строительные работы в этом году намерены провести в три этапа.

Наряду с этим, на разработку проектно-сметной документации, в целях обеспечения природным газом населенных пунктов Карнак, Кушата и Байылдыр было выделено 33,8 млн. тенге. Ожидается, что эти работы будут завершены в этом году.

Стоит отметить, глава региона Ж.Туймебаев уделяет особое внимание газификации населенных пунктов. По инициативе акима области разработан и утвержден план работ на 2017-2020 годы. Напомним, к началу 2017 года в области было газифицировано 300 населенных пунктов. Согласно плану, в течение трех лет «голубым топливом» обеспечат дополнительно 383 населенных пуктов. На эти цели из бюджета было выделено 13 млрд. 400 млн. тенге.

Вместе с тем, в 2018 году в регионе в сфере обеспечения природным газом планируется строительство 67 объектов, газифицированы будут 42 населенных пунктов, где проживают 60,3 тыс. человек.