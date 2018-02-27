Самую жуткую пятиэтажку Астаны снесут

Текущее состояние жилого дома № 6 по ул. Автоматика было рассмотрено в ходе очередного аппаратного совещания акимата города Астаны.

Первый заместитель акима Сергей Хорошун рассказал Асету Исекешеву о состоянии дома, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столицы.

По его данным, 5-этажный жилой дом № 6 по ул. Автоматика построен в 1989 г. 2-подъездный панельный дом состоит из 40 квартир, подключен к системе водоснабжения водоотведения города. Теплоснабжение, а также горячее водоснабжение в доме отсутствует.

Техническое обследование дома, проведенное в феврале текущего года, выявило более 60% износа конструкций.

Ввиду отсутствия системы центрального отопления в квартирах установлены печное и электрическое отопление. Самовольно выполнены отверстия в стеновых конструкциях и междуэтажных перекрытий, что ведет к ослаблению их несущей способности, нарушаются теплотехнические характеристики стеновых панелей и перекрытий. Термограмма фасада обследуемого жилого дома установила, что максимальные теплопотери происходят через стены и межпанельные швы.

В электрощитовых электропроводка проведена хаотично, что не соответствует требованием норм ПУЭ. Имеются трещины наружных и внутренних стен и следы обильных протечек с кровли на потолке и стенах квартир и лестничной клетки.

Канализационные колодцы забиты. Подвальное помещение затоплено канализационными стоками. Захламлено мусором, отметил он.

Учитывая текущую ситуацию дома, аким города Астаны Асет Исекешев поддержал предложение С. Хорошуна о рассмотрении возможности переселения жильцов данного дома в рамках пилотного проекта по сносу ветхого и аварийного жилья.

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