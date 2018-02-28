На концерт известного казахстанского певца пришли всего 9 человек

Судя по всему, жители Атырау не были должным образом информированы о предстоящем концерте.

Некогда самый популярный казахстанский певец, обладатель уникального голоса Бауыржан Исаев провел концерт в совершенно пустом зале, передает zakon.kz со ссылкой на azh.kz.

Послушать артиста в драматическом театре имени М.Отемисулы в Атырау пришли 9 человек. Однако этот факт нисколько не смутил Исаева. Он исполнил все песни из своего репертуара и рассказал поклонникам о семье и творческих планах, пишет издание.

Судя по всему, жители Атырау не были должным образом информированы о предстоящем концерте.

«Мы думали, что он отменит концерт. Но он вышел на сцену со словами «как вас много!» и рассказал, что в 1998 году выступал для трех зрителей. «По сравнению с тем концертом сегодня аншлаг», — пошутил он. Артист спел нам лучшие песни, а потом рассказал о семье. Оказывается, Бауыржан Исаев из рода «тама» младшего жуза. Он — отец троих дочерей», — рассказали посетившие творческий вечер зрители.

Как выяснилось в ходе интервью изданию, талантливый артист не любит сковывать себя какими-либо ограничениями. Вот почему у него нет ни продюсера, ни директора, ни менеджера. Организацией концертов он всегда занимается самостоятельно.

Сейчас Бауыржан Исаев живет и работает в Астане. Он переехал в столицу сразу же после первого отчетного концерта в Алматы в 2013 году.

«Журналисты любят спрашивать, куда вы пропали, почему о вас не слышно. Не устаю отвечать на этот вопрос. Я много учился профессии, окончил музыкальный колледж, консерваторию, аспирантуру. Все это заняло у меня 10-12 лет. Я есть, я на сцене. И думаю, что еще не раз спою для любимого зрителя», — сказал певец.

Также талантливый исполнитель рассказал о коммерческих предложениях, которые то и дело поступают ему из оперных театров Астаны, Алматы и Шымкента. Однако свободолюбивый артист не готов к работе, которая лишит его возможности путешествовать и создавать собственные творческие проекты.

Фото: azh.kz

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