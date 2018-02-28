«Самрук-Казына» переходит на единую платформу закупок

Всего же на сегодняшний день фондом разработаны и определены 117 «профилей рисков» в рамках внедрения камерального контроля.

В АО «Самрук-Казына» переходят на единую платформу закупок и совершенствуют процесс предварительного квалификационного отбора поставщиков. О происходящих изменениях руководство фонда рассказало в ходе брифинга в правительстве.

В процессе изменений были оптимизированы внутрихолдинговые закупки, внедрены механизмы, направленные на обеспечение прозрачности предварительного квалификационного отбора поставщиков.

На основе обратной связи от потенциальных поставщиков фонд принял ряд мер для упрощения процедуры отбора. Так, было принято решение о раскрытии поставщикам присвоенных им рейтингов, сокращении анкетных вопросов. Кроме того, планируется создание апелляционной комиссии для рассмотрения жалоб с участием представителей фонда «Самрук-Казына», Нацпалаты «Атамекен» и независимых аудиторов.

В этом году перечень закупаемых товаров, работ и услуг холдинга состоит из 424 позиций, десятикратная оптимизация позволила передать в конкурентную среду закупки на сумму порядка 300 млрд. тенге. К слову, фонд продолжит оптимизацию существующего перечня с учетом интересов как производственных компаний фонда, так и интересов бизнес сообщества страны.

В июле 2018 года планируется переход группы компаний фонда на обновленную систему электронных закупок. Планируемая к внедрению система позволит охватить 55 так называемых «профилей рисков».

Всего же на сегодняшний день фондом разработаны и определены 117 «профилей рисков» в рамках внедрения камерального контроля.

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