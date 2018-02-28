В адмполиции рассказали, как правильно проехать кольцо

В последние годы никаких изменений не было.

Об особенностях кругового движения в Казахстане рассказала пресс-секретарь КАП МВД РК Ирина Лукьянина, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, в последние годы никаких изменений по указанному вопросу не было.

"Многие читают информацию с российских сайтов, где действительно существуют свои особенности проезда по "кругу" и нововведения и вводят в заблуждение участников дорожного движения, обсуждая этот вопрос в Казнете. В наших же ПДД все очень просто", - написала она в Facebook.

Прежде всего, стоит напомнить, что если на перекрестке организовано круговое движение, там обязательно стоит соответствующий дорожный знак 4.3, на котором указано, что движение всегда осуществляется против часовой стрелки.

1.Если на перекрестке нет дорожных знаков 5.8.1 и 5.8.2 "Движение полосам" въезжать на "круг" можно абсолютно с любого ряда, об этом говорится в п.8.6 ПДД: "Перед поворотом направо, налево или разворотом водитель заблаговременно занимает соответствующее крайнее положение на проезжей части дороги и на полосе, предназначенной для движения в данном направлении, кроме случаев, когда совершается поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение. Если же имеются знаки 5.8.1 и 5.8.2 – двигаемся по полосам, как обозначено на знаках (обычно эти знаки также разрешают въезжать на круг с любой полосы).

2.Выезжать из "круга", если нет знаков 5.8.1 и 5.8.2, можно только из правого крайнего ряда! Это также вытекает из вышеприведенного п.8.6 ПДД. Поэтому перед выездом с кольца необходимо заблаговременно перестроиться и занять правое крайнее положение на проезжей части.

Это золотое правило кольца – "въезд с любой полосы, а выезд только справа", следует запомнить!

3.Кто кому уступает дорогу при въезде и движении по кругу? Здесь все просто – ориентируемся на знаки приоритета ("Главная дорога", "Уступи дорогу"). Если знаки приоритета отсутствуют – действует так называемая "помеха справа" - уступаем дорогу транспортным средствам, приближающимся справа.

4.Какой указатель поворота включать? И при въезде в круг, и при выезде – включаем правый указатель поворота.

В соответствии с действующими на сегодняшний день правилами включать указатель поворота обязательно. И вот почему. Обратимся опять к п.8.6 ПДД (см.наш первый пункт): "кроме случаев, когда совершается поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение". Таким образом, при въезде на кольцо мы совершаем поворот, а поворот, согласно ПДД, - это маневр, и в соответствии с п.8.1 ПДД необходимо включать указать поворота. А так как движение по кругу организовано против часовой стрелки, при въезде на кольцо нужно включать именно правый указатель поворота.

Следует также помнить, если при движении по кругу вы осуществляете перестроение из одной полосы в другую, также необходимо заблаговременно включать соответствующий указатель поворота.

Фото: diapazon.kz.

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