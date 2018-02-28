По всем категориям земельных споров

Роза Ертаева,

судья Акмолинского областного суда

К искам (заявлениям), вытекающим из земельных правоотношений, относятся, в частности, требования: об оспаривании законности актов государственных органов по предоставлению земельных участков; об обжаловании порядка предоставления акимами земельных участков.

Статистической отчетностью не предусмотрен учет всех категорий земельных споров. Отсутствие абсолютной картины количества рассмотренных судами земельных споров обусловлено особенностями применения норм материального и процессуального права в данных правоотношениях. Споры, связанные с возникновением и прекращением права на земельные участки, другие земельные споры могут рассматриваться и в исковом порядке, и в порядке особого искового производства, отдельный учет которым в статистике судов не ведется.

Но в целом количество земельных споров увеличивается из года в год. Это прежде всего обусловлено ценностью земли как объекта недвижимости, экономическим развитием страны, совершенствованием земельно-правовых отношений.

Основными нормативными правовыми актами, регулирующими земельные правоотношения, являются Конституция, Земельный и Гражданский кодексы РК, законы «О государственном имуществе», «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество», «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан», «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Нормативное постановление Верховного Суда от 16 июля 2007 года № 6 «О некоторых вопросах применения судами земельного законодательства».

К земельным правоотношениям, сложившимся ранее, также применяются нормы Земельного кодекса Казахской ССР от 16 ноября 1990 года, Закона КазССР «О земельной реформе в Казахской ССР» от 28 июня 1991 года, Указа Президента Республики Казахстан «О земле» от 22 декабря 1995 года.

Анализ дел данной категории свидетельствует о нарушении местным исполнительным органом указанных норм земельного законодательства.

Например, гр. Г. обратилась в суд с иском к акимату, Д. о признании незаконным и отмене постановления акимата о предоставлении земельного участка Д. Заявление мотивировано тем, что с 1986 года ее семья пользуется дачным земельным участком, находящимся в садоводческом товариществе «Аленушка».

1 июля 2016 года она подала заявление на имя акима о предоставлении указанного земельного участка в частную собственность. Постановлением акимата от 2 ноября 2016 года земельный участок предоставлен Д.

Решением суда заявление удовлетворено, поскольку местным исполнительным органом при решении вопроса о предоставлении земельного участка нарушены нормы земельного законодательства.

Суд, удовлетворяя требование Г. о признании незаконным постановления, исходил из установленных обстоятельств, а именно, что спорным земельным участком семья Г. пользуется с 1986 года. Так, решением исполнительного комитета Кокчетавского городского Совета народных депутатов от 3 апреля 1986 года за № 323-7 «О распределении садовых участков предприятиям и организациям города, участникам ВОВ и не работающим пенсионерам, включенным в садоводческие кооперативы» утверждено распределение земельных участков по организациям.

Матери Г., которая работала мастером завода, предприятие выделило земельный участок, предоставленный предприятию на основании указанного решения в 1986 году. Таким образом, местный исполнительный орган распорядился спорным земельным участком еще в 1986 году, а Д. он предоставлен в ноябре 2016 года, то есть право первоначального пользователя имеет приоритет перед правом последующего владельца на спорный земельный участок в силу ст. 122 Указа Президента РК от 22 декабря 1995 года, имеющего силу Закона «О земле».

Кроме того, судом установлено, что по настоящее время земельным участком пользуется Г., каких-либо претензий со стороны Д. не поступало.

Особенности предоставления земельных участков в зависимости от целевого назначения определяются в соответствии со ст.ст. 44 и 45 Земельного кодекса.

Согласно п. 8 ст. 44-1 Земельного кодекса при испрашивании земельных участков для индивидуального жилищного строительства заявления (ходатайства) граждан берутся на специальный учет и удовлетворяются по мере подготовки площадок для отвода либо при наличии свободных территорий, используемых для индивидуального жилищного строительства. Правила предоставления земельных участков под индивидуальное жилищное строительство гражданам утверждаются центральным уполномоченным органом. При предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства на бесплатной основе учитывается наличие или отсутствие у гражданина земельных участков, права на которые были предоставлены государством для индивидуального жилищного строительства.

При постановке на специальный учет учитывается наличие или отсутствие у гражданина земельных участков, права на которые были предоставлены государством для индивидуального жилищного строительства, сведения о которых запрашиваются у Государственной корпорации, ведущей государственный земельный кадастр.

Местные исполнительные органы города республиканского значения, столицы, района, города областного значения, акимы поселков, сел, сельских округов обязаны обеспечить доступность информации о подготовке площадок для отвода и о списках очередности на получение земельного участка для индивидуального жилищного строительства посредством их размещения на специальных информационных стендах и (или) путем опубликования в средствах массовой информации на казахском и русском языках не реже одного раза в квартал.

Анализ указанных норм показывает, что первым этапом для предоставления земельного участка под индивидуальное жилищное строительство является постановка заявления гражданина на специальный учет и возможность предоставления земельного участка только лицам, состоящим на специальном учете по мере подготовки площадок для отвода либо при наличии свободных территорий, используемых для индивидуального жилищного строительства.

Т. обратилась в суд с заявлением к акимату об обжаловании решения государственного органа, мотивируя свое требование тем, что постановлением акимата от 1 апреля 2017 года ей незаконно отказано в предоставлении земельного участка по ул. Моисеева. Основанием для отказа указано, что Т. не состояла в очереди, хотя ранее в 2010 году решением земельной комиссии ей был выделен вышеуказанный земельный участок для строительства и обслуживания жилого дома.

По данному делу суд согласился с решением акимата об отказе в предоставлении земельного участка, поскольку доказательств того, что заявитель состоит в очереди на получение земельного участка не предоставлено. Кроме того, согласно типовому договору о предоставлении в бессрочное пользование земельного участка под строительство индивидуального жилого дома на праве личной собственности от 22 декабря 1997 года спорный земельный участок предоставлен Ж. и не изъят по настоящее время.

Неправомерно предоставление земельного участка, не используемого в соответствии с целевым назначением, другому лицу без его изъятия в установленном порядке.

ГУ «Управление по контролю за использованием и охраной земель Акмолинской области» обратилось в суд с иском к А., акимату города о признании незаконным и отмене постановления акимата от 16 августа 2011 года «О предоставлении земельного участка в частную собственность А».

Решением суда заявленное требование удовлетворено.

Судами установлено, что в соответствии с п. 25) решения главы Кокчетавской городской администрации от 29 июня 1992 года № 314 гр. Х. был предоставлен спорный земельный участок для строительства жилого дома.

Земельный участок, не используемый в соответствии с целевым назначением, в нарушение требований ст. 94 Земельного кодекса, не изъят у гр. Х. по решению суда, следовательно, предоставление данного земельного участка другому лицу является неправомерным.