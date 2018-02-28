58 астанчан наказали с начала года за нарушение правил выгула домашних питомцев

Сумма штрафов составила 115 тыс тенге.

С целью усиления правопорядка и охраны общественной безопасности сотрудниками природоохранной полиции МПС ДВД Астаны на постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на разъяснение «Правил содержания и выгула кошек и собак в столице». Для этого разработаны уведомления, брошюры со сносками из данных правил для раздачи гражданам, имеющих домашних питомцев, передает Zakon.kz со ссылкой на МПС ДВД Астаны.

Практически во всех дворах Астаны на газонах и асфальте можно заметить отходы жизнедеятельности домашних животных. Многие собаководы не считают нужным убирать за своими питомцами в общественных местах.

Полиция напоминает, что за нарушение требований «Правил содержания и выгула собак и кошек» владелец несет ответственность в соответствии со ст.408 КРКоАП «Нарушение правил содержания и выгула собак и кошек, правил отлова и уничтожения бродячих собак и кошек» и налагается административное взыскание в виде предупреждения или штрафа в размере 3 МРП (7 215 тенге). Действия, повлекшие причинение ущерба здоровью или имуществу физических лиц, наказываются штрафом 10 МРП (24 050 тенге).

Правила обязывают владельцев собак и кошек не допускать загрязнения ими мест общего пользования на территориях жилых домов - лестничные клетки, подвалы, лифты, чердаки, коридоры, балконы, а также дворы, улицы, тротуары и т.п. Загрязнения указанных мест должны быть немедленно устранены владельцами собак и кошек.

С начала текущего года сотрудниками подразделений природоохранной полиции МПС ДВД Астаны к административной ответственности по ст. 408 КРКоАП «Нарушение правил содержания и выгула собак и кошек, правил отлова и уничтожения бродячих собак и кошек» привлечено 58 владельцев домашних животных, на сумму более 115 тысяч тенге.

фото: WalkService

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