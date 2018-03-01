Казахстанцы отмечают День благодарности

Этот праздник был учрежден по инициативе Нурсултана Назарбаева.

Сегодня, 1 марта, в Казахстане отмечается День благодарности, передает Zakon.kz.

В своей речи на 22-й сессии Ассамблеи народа Казахстана (АНК) в апреле 2015 года, в рамках празднования её 20-летия, Нурсултан Назарбаев предложил отмечать День благодарности в Казахстане. А день создания АНК – 1 марта – выбрать в качестве даты праздника, когда «народы страны могут поблагодарить друг друга и казахов за терпимость и гостеприимство в те годы, когда многие народы были депортированы в страну».

«Этот день может стать ярким праздником милосердия, дружбы и любви всех казахстанцев друг к другу», – сказал тогда глава государства.

В этот день по всему Казахстану проходят праздничные мероприятия. Так, сегодня в Астане в Государственном академическом казахском музыкально-драматическом театре им. К.Куанышбаева состоится показ спектакля «Ғасырдан да ұзақ күн», а в Русском театре драмы им. М. Горького покажут постановку «Курт – драгоценный камень». Театр кукол Астаны организует благотворительный показ спектакля «Лесная сказка о добрых соседях» для детей из детских домов, детских фондов и детей из малообеспеченных семей.

В этот же день в музее С.Сейфуллина пройдет встреча «Жаныңда жүр жақсы адам», а в детской библиотеке №5 – вечер «Тепло казахстанской земли». Кроме того, столичные библиотекари проведут выездное мероприятие в Доме престарелых «Құрмет пен ізет құшағында». В музее «Алжир» посетители смогут увидеть специальную выставку.

В Астане также пройдут два концерта, посвященных Дню благодарности. 1 марта во Дворце мира и согласия можно посетить концерт «Мың алғыс», а 3 марта во Дворце «Жастар» состоится концерт «Один народ – одна семья».

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