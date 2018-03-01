В суды могут разрешить проносить гаджеты

Проект Правил составлен с учетом позиций адвокатского сообщества и других участников судебного процесса

Верховный суд разрабатывает новые Правила по доступу в суды страны, передает Zakon.kz.

"В настоящее время Департаментом по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде РК ведется разработка нового проекта "Правил по обеспечению пропускного и внутриобъектового режимов для посетителей и участников процесса на территории и в зданиях Верховного Суда Республики Казахстан, местных судов Республики Казахстан, Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан) и его территориальных органов", - сообщается на сайте Верховного суда.

Как отмечают в ведомстве, проект Правил составлен с учетом позиций адвокатского сообщества и других участников судебного процесса, поступивших в Верховный Суд. Одним из новых пунктов Правил предлагается разрешить вносить в здания судов участникам судебных процессов записывающих устройств, вычислительной техники, мобильных устройств (смартфонов, планшетов и др.), машинных носителей информации (флеш-карты, USB-диски и т.п.), а также других технических устройств, в том числе и беспроводных, имеющих возможность передачи данных, а также выход в международные глобальные сети и сеть Интернет.

"Данные нововведения делаются с учетом реализации государственной программы "Цифровой Казахстан", а также дальнейшего развития и совершенствования в судах сервисов по "электронному правосудию", - отметили в ВС РК.

С проектом новых правил можно ознакомиться здесь и оставить по нему свои предложения и комментарии.

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