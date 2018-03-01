Сбербанк отменил комиссии за снятие наличных в банкоматах других банков

Теперь держатели дебетовых карт Сбербанка могут снимать наличные без комиссии в банкоматах любого банка.

С 1 марта 2018 года ДБ АО «Сбербанк» отменяет комиссию за снятие наличных по дебетовым картам в банкоматах других банков на территории Казахстана. Услуга доступна по всем видам дебетовых карт Сбербанка, кроме зарплатных проектов.

Теперь держатели дебетовых карт Сбербанка могут снимать наличные без комиссии в банкоматах любого банка:

• До 2 000 000 тенге в месяц по картам Visa Platinum/MasterCard Platinum/UnionPay Platinum, VISA Infinite/MasterCard World Elite/UnionPay Diamond, MasterCard Black Edition (для участников программы Nomad).

• До 300 000 тенге в месяц по картам VISA Gold/MasterCard Gold/UnionPay Gold, MasterCard World (для участников программы Nomad), MasterCard World OTT Card.

• До 100 000 тенге в месяц по картам VISA Electron/MasterCard Maestro; VISA Classic/MasterCard Standard/UnionPay Classic.

За снятие сумм свыше указанных лимитов взимается комиссия согласно установленным тарифам банка.

«Мы стараемся предвосхищать ожидания наших клиентов, и стремимся к тому, чтобы они оставались с нами навсегда. Для этого мы постоянно совершенствуем наши услуги, создавая комфортные и выгодные условия обслуживания клиентов. Теперь держатели карт нашего банка могут воспользоваться любым ближайшим банкоматом, не задумываясь о комиссиях», - отметил заместитель Председателя Правления по розничному бизнесу ДБ АО «Сбербанк» Алексей Акимов.

Кроме того, в рамках услуги «Единое тарифное пространство», держатели карт Сбербанка могут снимать наличные без комиссии в банкоматах банков международной группы Сбербанк в других и странах: России, Украине, Белоруссии, Турции и Хорватии.

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