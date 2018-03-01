Какие продукты подорожали больше всего в феврале в Казахстане

Помидоры и огурцы выросли в цене на 9%, бананы - на 4%.

По итогам февраля заметное и ожидаемое подорожание среди продуктов питания отмечено только для несезонных овощей. Так, огурцы подорожали на 9,1% за месяц, помидоры - на 8,9%, капуста - на 5,4%, лук - на 3,9%, морковь - на 2,6%, картофель - на 2,3%, передает Zakon.kz со ссылкой на исследование Еnergyprom.kz.

Среди фруктов выросли цены на бананы - плюс 3,6% и яблоки - плюс 1,2%. В то же время, цитрусовые подешевели - апельсины на 0,9%, лимоны - на 0,4% к январю.

Продукты животного происхождения значительно стабильнее в плане цен. Так, более чем на 1% подорожала только "молочка" - сливочный спред (+1,8% за месяц) и сыр (+1%), из мяса - лишь свинина (+1%). В то же время, куры, окорочка и яйца, напротив, подешевели: на 0,1%, 0,9% и 2,1%, соответственно. Также на 0,1% подешевела сельдь.

Среди напитков выросла в цене за месяц водка (+1,1%). Также на 1,1% вырос в цене маргарин. Чай и соль, напротив, подешевели - на 0,2% за месяц.

Среди круп, как и среди макаронных изделий, не только не заметно значительного прироста цен, но, напротив, наблюдается удешевление: так, гречневая крупа упала в цене сразу на 4,6% за месяц, горох - на 0,5%, пшено - на 0,2%, рис - на 0,1%. Также на 0,3% подешевели рожки, и на 0,1% - мука.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!