Впервые на сцене "Астана Опера" пройдет спектакль "Лебединое озеро"

"Лебединое озеро" – балет, без которого невозможно представить себе музыкальный театр.

Балетная труппа «Астана Опера» впервые на сцене «Астана Опера» представит спектакль «Лебединое озеро» П.И. Чайковского в новой хореографической редакции художественного руководителя балетной труппы, Народной артистки России Алтынай Асылмуратовой. Балет будет исполнен 8, 10 и 17 марта на сцене Большого зала театра.

Напомним, что премьера новой хореографической редакции в исполнении труппы «Астана Опера» прошла в рамках гастролей на сцене Королевского оперного театра в Маскате (Оман, 2017). Успех труппы назвали триумфальным: наши артисты заслужили бурные и продолжительные овации зарубежной публики.

«Лебединое озеро» – балет, без которого невозможно представить себе музыкальный театр. Необычайная популярность сделала его символом академического балетного искусства. В основе либретто – широко бытующий в сказочном фольклоре сюжет о девушке, силой злых чар превращенной в птицу. Чары злого гения действуют днем, но с приходом луны белый лебедь превращается в прекрасную Одетту. Она не одинока, на озере её окружают заколдованные девушки-лебеди, назвавшие Одетту королевой лебедей. Заклятие может быть разрушено только верной любовью молодого человека, но если обет вечной любви нарушится, она навсегда останется лебедем…

- Жизнь никогда не бывает одноцветной, всегда имеет какие-то оттенки, в ней есть и верность, и любовь, а также есть предательство и коварство. В этом балете все отражено: Одетта - белый лебедь – символ чистоты, трепетности, это лирический образ. Одиллия, наоборот, контрастная, коварная, соблазнительная, расчётливая и в то же время прекрасная. Зритель увидит столкновение чистоты и коварства, любви и предательства, но конец все же счастливый: любовь побеждает, несмотря ни на что. Мы внесли некоторые изменения, при этом сохранили каноническую постановку Л. Иванова – М. Петипа. «Лебединое озеро» - это символ классического балета, мировой бренд. Музыка П.И. Чайковского – величайшее наследие для нас. Этот балет вечен, его смотрели наши предшественники, им будут восхищаться потомки, - сказала художественный руководитель балетной труппы «Астана Опера» Алтынай Асылмуратова.

Главные партии в разные дни исполнят артисты «Астана Опера». Одетта - Одиллия – Заслуженные деятели Казахстана, ведущие солистки «Астана Опера» Айгерим Бекетаева, Мадина Басбаева, Зигфрид – лауреаты многих международных конкурсов Олжас Тарланов, Еркин Рахматуллаев, Ротбарт – Жанибек Иманкулов, лауреат международных конкурсов Арман Уразов, Шут – лауреаты международных конкурсов Бахтияр Адамжан, Серик Накыспеков.

Симфонический оркестр «Астана Опера», за дирижерским пультом – Арман Уразгалиев.

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