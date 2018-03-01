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Дарига Назарбаева: Слава Богу, никто еще не отменил русский язык

Сенатор считает, что в вопросе применения казахского и русского языков не нужно перебарщивать.

Фото : Елорда Инфо1 марта 2018, 12:02

Председатель комитета по международным отношениям, обороне и безопасности сената парламента Казахстана Дарига Назарбаева рассказала, почему на пленарном заседании сената она озвучила запрос на русском языке, передает Sputnik.

Отвечая на вопросы журналистов, Назарбаева пояснила, что сделала запрос на том языке, на котором ей это было удобно.

"Мы все стараемся исполнять поручения президента. Никто еще не отменял русский язык, слава Богу, этого, наверное, и не будет. Нужно уважать и других жителей, поэтому я считаю, что нельзя перебарщивать в этих вопросах", — сказала Назарбаева журналистам.

Она также добавила, что межнациональное согласие "никто не отменял".

"Языки, которые работают на территории нашей страны, в том числе и действуют в госорганах, на сегодня утверждены Конституцией страны", — заключила она.

Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что процесс перехода на латиницу является исторически важным для народа Казахстана. И теперь необходимо повысить статус казахского языка: деятельность парламента и правительства должна осуществляться на казахском языке. Чтобы не ущемлять права граждан Назарбаев поручил предусмотреть возможность синхронного перевода.

Чиновники в свою очередь после слов Назарбаева на заседании правительства зачитывали доклады преимущественно на государственном языке.


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