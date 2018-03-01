Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Алматы водитель скончался за рулем во время движения

Причину смерти водителя установят компетентные органы.

Фото : zakon.kz1 марта 2018, 14:18

В Алматы мужчина, которому стало плохо за рулем, попал в ДТП, передает Zakon.kz.

Инцидент произошел на Северном кольце, около АЗС.

По предварительной версии, у мужчины за рулем Toyota Highlander случился сердечный приступ. При движении в северном направлении машина оказалась неуправляемой, через разделительные бордюры на выехала на встречные полосы и врезалась в фонарный столб. По счастливой случайности машина никого не сбила и не столкнулась с другими авто.

Водитель Toyota скончался.

Все обстоятельства аварии и причину смерти мужчины установят компетентные органы.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Сейчас читают
Загрузка...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты