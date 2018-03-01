В Алматы водитель скончался за рулем во время движения
Причину смерти водителя установят компетентные органы.
Фото : zakon.kz1 марта 2018, 14:18
В Алматы мужчина, которому стало плохо за рулем, попал в ДТП, передает Zakon.kz.
Инцидент произошел на Северном кольце, около АЗС.
По предварительной версии, у мужчины за рулем Toyota Highlander случился сердечный приступ. При движении в северном направлении машина оказалась неуправляемой, через разделительные бордюры на выехала на встречные полосы и врезалась в фонарный столб. По счастливой случайности машина никого не сбила и не столкнулась с другими авто.
Водитель Toyota скончался.
Все обстоятельства аварии и причину смерти мужчины установят компетентные органы.
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