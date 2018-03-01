Есть ли дискриминация в Казахстане: 5 историй реальных людей

В Казахстане не любят мажоров, при этом и не уважают бедных, порицают целующихся в торговых центрах девушек и критикуют верующих.

1 марта в мире отмечают День «Ноль дискриминации», который призывает современное общество относиться терпимее друг к другу, независимо от расовой, национальной, религиозной, половой, возрастной принадлежности, или принадлежности к той или иной социальной группе. Задача этого дня создать свободное общество без дискриминации.

В Казахстане не любят мажоров, при этом и не уважают бедных, порицают целующихся в торговых центрах девушек и критикуют верующих. Так есть ли дискриминация в Казахстане?

Истории реальных людей в материале Zakon.kz.



Иман, дискриминация женщин в религиозной одежде:

Фото MUHAMMAD ZAMEER

- Несколько лет назад я работала в одной международной компании, которая, ведя крупный проект, должна была провести встречу на высшем уровне в Казахстане. Как переводчик по данному проекту, я отработала и подготовила всю документацию к встрече, была в курсе всех деталей, но на саму встречу пошел переводить другой человек, так как моему менеджеру было негласно рекомендовано заменить меня. Иностранец искренне недоумевал, видя такую предвзятость, но ему не оставалось ничего иного, кроме как согласиться. Второй случай касается моей дочери, которой директор школы запрещал приходить в школу в платке даже тогда, когда приказа министра образования еще не было. Ей пришлось пережить крики и ругань директора, беседу с работником КНБ, без моего присутствия, но ребенок твердо стоял на своем. Конечно, мы потом разобрались с этим вопросом, к занятиям дочь допустили, но именно тогда она четко поняла, что такое дискриминация.

Справедливости ради нужно отметить, что в повседневной жизни я очень редко сталкиваюсь с какими-то резко демонстрируемыми лично мне предубеждениями. В основном, вся агрессия высказывается онлайн, когда собеседник является чем-то абстрактным. Конечно, есть стереотипное восприятие практикующих мусульманок, выражающееся в пренебрежительном отношении к их интеллекту, уровню образования, карьере, общественной активности. Многие компании отказываются принимать на работу практикующих мусульманок именно по этой причине. Каждый раз идя на деловую встречу я заранее знаю, что люди, увидев платок на моей голове, сначала будут напрягаться, не понимая, что здесь нужно таким «замотанным» и «забитым» как я. Но потом в ходе совместной работы этот стереотип у них пропадает, потому что профессиональный подход к работе, вежливость и деловая этика ценятся вне зависимости от вероисповедания конкретного специалиста.

То же самое можно сказать и о моей дочери. Везде подается стереотип, согласно которому девушка, воспитываемая в религиозной семье, бывает замкнута, малограмотна, психологически подавлена, ее травят одноклассники, никто не хочет с ней общаться и тому подобное. На деле все совершенно не так. Дочь ставит себе высокие планки, в данный момент активно готовится сдавать IELTS, планирует поступление в вуз, изучает большое количество дополнительной литературы. Ни ее учителя, ни тем более одноклассники не видят в ней «террористки», «шахидки» и прочих навязываемых образов. Это обычная девушка, серьезно относящаяся к своим урокам, участвующая в общественной школьной жизни, например, в проекте Technovation challenge – это программа для девушек, которая учит решать жизненные проблемы с помощью новых технологий. Кстати, в прошлом году в команде, которая заняла почетное второе место по Казахстану, тоже была школьница в платке, что никоим образом не помешало ей активно участвовать в разработке полезного мобильного приложения.

Есть много мусульманок – студенток, преподавателей вузов и школ, специалистов в других сферах, получивших образование за границей в престижных университетах, которые вынужденно страдают от стереотипного восприятия практикующих мусульман в обществе, хотя они могли бы применять свои знания на практике и приносить пользу своей стране. Недавно в новостном сюжете показали женщину в платке, которая нигде не могла найти работу по своей специальности (программиста). Ей пришлось зарегистрироваться на бирже труда, переучиться на швею и работать в цехе, потому что одна предпринимательница пошла ей и другим практикующим мусульманкам навстречу. То есть, из-за имеющей место фактической дискриминации, государству пришлось выделить деньги на ее переобучение – вместо того, чтобы создать среду для по-настоящему равных условий трудоустройства для всех. Чтобы человек занимался тем, что ему по душе, а не тем, чем придется. А сколько таких случаев по стране и сколько денег тратится неэффективно?

Дискриминацию в Казахстане можно рассматривать как часть общемировой тенденции нарастающей исламофобии. Свой вклад внесли и несколько террористических атак, произошедших несколько лет назад в Казахстане. И если в США и Европе были устоявшиеся ценности гуманизма и толерантности по отношению к верующим разных конфессий, что позволило населению этих стран применять более гибкие подходы в решении похожих проблем, находя золотую середину, то на территории бывшего СССР по привычке стали использовать запретительные и карательные меры, веря, что только таким образом можно кардинально повлиять на ситуацию. Такой побочный эффект, как возможная радикализация верующих, если и принимался в расчет, то незначительно.

Фото ТАСС

В прошлом году во время проведения круглого стола по вопросу толерантности общества специалист министерства по делам религий и гражданского общества, говоря о запрете ношения платка в школах, увязал его с возросшим уровнем религиозности населения. В то же время министр по делам религий и гражданского общества официально заявил, что задача министерства заключается в продвижении светских устоев нашего государства. Каким образом школьницы и работающие девушки в платках мешают продвигать светскость – не совсем понятно. Ведь повсеместно профильным министерством подчеркивается, что светскость – есть не атеизм, а равноудаленность государства от всех конфессий. Но на деле, мы видим банальную дискриминацию, прописанную в подзаконных актах, типа приказа министра образования или положений Этического кодекса госслужащего, в соответствии с которыми практикующие мусульманки не могут посещать школы в головных уборах или работать на госслужбе. Сегодня такую дискриминацию предлагают официально закрепить через поправки в целый ряд законов.

Казахстан ратифицировал множество международных конвенций, деклараций и прочих документов, оговаривающих обязательность охраны прав человека. Помимо этого, наша Конституция содержит все необходимые положения, обеспечивая средства для защиты прав любого гражданина Республики Казахстан. Поэтому с юридической точки зрения все подзаконные акты, которые противоречат положениям Конституции, начиная с уставов организаций среднего образования (школ и колледжей), приказа министра образования о едином стандарте школьной формы, Этического кодекса госслужащего и других, должны быть приведены в соответствие с главным законом нашей страны.

С этическо-нравственной точки зрения в стране на национальном уровне необходимо пропагандировать толерантность, причем не только к верующим.

Толерантность по отношению к детям «с повышенными потребностями», например, не менее острая проблема. В стране нет условий для их обучения, нет инклюзивных школ. Как государство, так и общество в целом никак не воспринимает этих детей, откупаясь от них подарками по праздникам и мизерными пособиями.

Такая же дискриминация есть и по отношению ко взрослым инвалидам. В нашем законодательстве закреплена специальная квота для инвалидов при трудоустройстве, тем не менее уровень безработицы среди них чрезвычайно высок. И это при том, что в западных странах эту проблему успешно решили, и эта социальная группа не просто живет на пособия, как у нас, а приносит конкретную пользу себе и обществу.

И таких примеров отсутствия толерантности, сводящихся на практике к дискриминации по отношению к разным социальным группам, очень много. Хочется надеяться, что по мере развития общества, роста осознанности такие проблемы как дискриминация, постепенно исчезнут, и любой гражданин Казахстана вне зависимости от его здоровья, национальности, вероисповедания, пола сможет полностью реализовать свой потенциал.

Радует, что описанные мной случаи дискриминации – не официальная политика нашего государства, а результат непонимания cо стороны относительно небольшой части общества, либо недобросовестного подхода отдельных чиновников. Но простым практикующим верующим в их повседневной жизни от этого, увы, не легче. Остается надеяться, что постепенно существующие недочеты будут исправлены. Наше независимое государство еще очень молодое, и не всё приходит сразу. Как говорят казахи, "көш жүре түзелер".

Любовь, дискриминация людей с ВИЧ:

Фото camarade.biz

- Да, к сожалению, это произошло в медицинском частном центре. Мне отказала в услугах гинеколог, которая вела меня уже не один год. Знаете что такое "завуалированный" отказ? Это когда все всё понимают, но не желая вступать в конфликт, делают вид, что так и должно быть. Я в тот момент действительно искренне поверила рассказу моего врача о том, что все медицинские услуги я могу получать только в СПИД Центре. Хотя это совсем не так. Но незнание своих прав на тот момент и самостигма значительно ограничили мой доступ к качественной медицине. В Казахстане согласно нашим исследованиям большинство людей, живущих с ВИЧ, сталкиваются с дискриминацией в медицинских учреждениях и на рабочем месте.

Предрассудков у людей очень много. Самый распространенный, что ВИЧ касается только некоторых групп населения. Это далеко не так. А еще, когда люди узнают, что у меня ВИЧ меня начинают жалеть. Но я не считаю, что меня надо жалеть. Так как я живу полноценной жизнью, у меня есть семья, близкие друзья, любимая работа, я много путешествую.

За последние несколько лет люди стали толерантнее, это не только о ВИЧ. Есть много вещей, о которых стали говорить открыто - сексуальная ориентация, феминизм. Много "открытых" лиц. Людей, готовых откровенно делится личным, чтобы изменить отношение к норме, привитой нам с детства, когда в школе мы рисовали плакаты на тему СПИД=Смерть.

Мы, к сожалению, пока не можем до конца победить стигму и дискриминацию, потому что это глубокое социальное явление. ВИЧ-инфекция это только маленький пазл в общей картине непринятия обществом «не таких» людей, в том числе людей, живущих с ВИЧ. Мы можем закупать много хороших препаратов, принимать протоколы «тестируй и лечи». Но если людям не создать комфортного безопасного пространства, они не придут за услугами, не будут принимать лечение, или будут его бросать. Нам необходимо создать это безопасное пространство, и тогда мы сможем победить эпидемию!

Талгат, дискриминация по социальному статусу:

Фото caravan.kz



- В детстве мы жили очень бедно, наверное, также как и многие. Ели макароны и картошку, если повезет, мясо раз в неделю, да фрукты в сезон. Не было денег на игрушки, мастерили все из подручных средств, одежду донашивали за родственниками или носили то, что дадут люди. Первый раз с дискриминацией столкнулся в школе, когда другие дети из богатых семей смеялись над моей одеждой, над тем, что у нас не было средств купить портфель и приходилось носить учебники в пакете. Но больше всего меня задело то, что они смеялись над моими родителями. Над отцом, который был дворником и матерью техничкой. Конечно, можно сказать, что они были детьми, но дискриминация шла не только от них, но и от их родителей. Они считали нас отбросами, не разрешали играть со своими детьми, не звали на день рождения, открыто говоря, что все потому, что ты нищий.

Некоторые люди считают, что если человек бедный, то он не человек и с ним не нужно считаться. Наше общество считает статус, положение и наличие денег самым главным показателем, забывая о человечности, честности, доброте. Не нужно встречать и судить человека по одежке. Бедный не значит плохой, а богатый не значит хороший. Не могу сказать, что за последние несколько лет отношение к бедным в стране сильно улучшилось. В трендах все те же понты, у кого тачка круче, или сумочка дороже. А то, как все это достается, мало кого волнует.

Мне кажется, чтобы не было дискриминации в отношении людей с низким достатком, нужно изменить сознание людей. Относиться ко всем на равных, не лебезить перед агашками и не унижать простых людей. У нас должно быть понимание, что к человеку нужно относиться хорошо, несмотря на его статус, вероисповедание или сексуальную принадлежность, а уважать, в первую очередь, за человеческие качества.

Владислав, дискриминация по религиозному признаку:

Фото pravo.ru

- Свидетели Иеговы появились в Казахстане более 100 лет назад. Они были преследуемы за свою веру, были ссыльными, спецпереселенцами, заключеными лагерей ГУЛАГа. Им отказывали в праве верить и поклоняться Богу как они считали правильным. Их клеймили «опасными сектантами» и «фанатиками», опасными для советского общества, у них отбирали детей, запрещали получать высшее образование, проводили показательные общественные суды и даже отказывали в элементарной прописке по месту жительства. С приходом независимости и демократии, наши соверующие были реабилитированы и признаны «жертвами политических репрессий». С 1992 года по всему Казахстану, Общины Свидетелей Иеговы уже несколько раз проходили государственную перерегистрацию.

С предрассудками и предубеждениями мы, к сожалению, сталкиваемся постоянно. Хотя советское время прошло, но нечестные люди все также стараются воскрешать старые мифы и ложь о нас и нашей вере. Они беззастенчиво используют те же самые ярлыки и надуманные обвинения, так же стараются сеять в обществе страх и нетерпимость. Называя себя «экспертами» такие люди имеют крайне поверхностное знание о нас и нашей вере. Они переворачивают «с ног на голову» наши вероучения, бессовестно лгут, применяя риторику ненависти. Используя полуправду или откровенную ложь, манипулируя данными, полученными не из научных трудов, а часто из непроверенных источников и сомнительных сайтов, такие лица намеренно стараются внушить казахстанским гражданам определенные идеи и пробудить ненависть и подозрительность против признанных и зарегистрированных религиозных объединений. Они не исследуют наше вероучение, они просто собирают слухи и домыслы из интернета и потом распространяют их среди общества. Чего только стоят ярлыки «секта» и «адепт», которые прямо используются в отношении нас. Вы слышали, когда-нибудь, чтобы они использовались в отношении крупных религий? Конечно нет, ведь они крайне оскорбительны и воспринимаются обществом исключительно отрицательно. А ведь, согласно законодательству, у нас все религии равны в государстве.

Предрассудки и предубеждения, с которыми мы часто сталкиваемся, включают в себя и необоснованные обвинения в разрушении семей, негативному отношению к светскому образованию, фанатичности, безразличному отношению к близким, к собственному здоровью и жизни.

Обычно люди боятся того, что им незнакомо. Те, кто лично с нами знаком, в большинстве случаев, отзываются о нас хорошо или нейтрально, а также поддерживают хорошие дружеские отношения.

Амир, дискриминация по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности:

Фото Catch.today

- Мне не приходилось лично сталкиваться с дискриминацией на практике, но часть законов косвенно или напрямую ставят меня, как и многих других ЛГБТ, под прямой риск таковой. Сюда входят закон о браке, а значит и право на родительство, обязательное опасное хирургическое вмешательство для получение документов трансгендерными людьми, приказ о невозможности служить в правоохранительных органах, отсутствие категорий "преступление на почве ненависти" и "язык вражды" в законодательстве.

У людей много предрассудков. Большинство из них связаны со слабой осведомленностью населения. Люди проводят параллель между добровольными отношениями гомосексуалов и насилием в виде педофилии. Есть ярлыки, связанные с поведением и гендерным проявлением. Мол, геи всегда женственны и одеваются в женскую одежду, а лесбиянки - обязательно мускулисты, что, конечно же, не так. Из-за слабой видимости ЛГБТ бытует мнение, что нас никогда не было на территории Казахстана или что это некая дань моде, что тоже абсурд.

Если сравнивать ситуацию сейчас и 10 лет назад, однозначно ответить что изменилось сложно. Сейчас вопросы идентичности стали острее, чем раньше и это весьма показательно. Казахстан был долгое время территорией, где не было общей национальной идеи, мы росли больше экономически, нежели социально. И только с недавних пор стало актуальным самосознание нас, как граждан независимый страны. Отсюда, с одной стороны, активный подъем гражданских инициатив и свобод, но с другой стороны и столь же интенсивные попытки оставить все как есть или вернуть как было когда-то.

Надеюсь, мы сможем найти баланс для себя без оглядки на соседей с севера или юга, востока или запада, но ориентируясь на идеи всеобщего гуманизма, ведь каждая жизнь важна и права каждого человека должны быть защищены. Важно, чтобы прошла переоценка роли граждан в формировании своей страны и своего будущего, за нас этого никто не сделает. Если мы примем эту ответственность - в стране будет лучше, если нет - только хуже.

Важно, чтобы законы не были только на бумаге, чтобы все были перед ним равны, будь ты главой крупной государственной структуры или простым дворником. Это общее требование для всех социальных групп. Сейчас у нас пока никто не защищен, какими бы ни были иллюзии у граждан. Конкретно для социальной группы ЛГБТ необходимо устранить все дискриминативные формулировки в нынешнем законодательстве и внедрить широкую политику по борьбе с дискриминацией любого вида, включая сексуальную ориентацию и гендерную идентичность, как один из пунктов.

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