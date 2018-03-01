Волонтерство среди молодежи в Казахстане получит активное развитие

Будет разработана функциональная онлайн-платформа.

В Казахстане запустили Дорожную карту по развитию волонтерской деятельности, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан

«Дорожная карта по развитию волонтерской деятельности в Республике Казахстан на 2018 - 2020 годы» утверждена Министерством по делам религий и гражданского общества.

Дорожная карта будет реализована по 6 основным направлениям: повышение потенциала волонтеров, совершенствование нормативно-правовой базы, развитие волонтерства среди молодежи, развитие корпоративной волонтерской деятельности, совершенствование механизмов взаимодействия волонтеров с госорганами и освещение их деятельности.

Дорожная карта предусматривает создание региональных центров по оказанию консультационной, методологической и информационной поддержки волонтерам при имеющихся гражданских и молодежных ресурсных центрах. В регионах планируется проведение обучающих мероприятий по основам и спецификам волонтерской деятельности.

В целях координации и развития волонтерства будет разработана функциональная онлайн-платформа по волонтерской деятельности и мобильное приложение данной платформы.

Кроме того, будет изучен и рекомендован к включению в национальную статистическую отчетность мировой опыт по оценке вклада волонтерского труда в социально-экономическое развитие стран и по учету волонтерской деятельности при поступлении в высшие учебные заведения и организации профессионального обучения.

Стоит отметить, что на эту тему недавно высказался министр по делам религий и гражданского общества РК Нурлан Ермекбаев.

«Предстоит продолжить меры по поддержке волонтерского движения. За рубежом волонтеры безвозмездно помогают решать сложные социальные проблемы. Там волонтер - особое звание, которое открывает инициативным гражданам широкие возможности с учетом их вклада в решение проблем общества. Этот опыт должен применяться и в Казахстане», - говорил Н. Ермекбаев.

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