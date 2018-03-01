Настя Рыбка бросила троих детей от разных отцов

Кашей их накормить может любой, я же возьмусь за воспитание только после 14 лет.

28-летняя модель и блогер Настя Рыбка (Вашукевич), которая называет себя охотницей на олигархов, оказалась многодетной матерью, сообщает Life.ru.

В интервью KP.RU Настя признавалась, что в родном селе под Бобруйском у неё есть сын, который живёт с отцом. Также выяснилось, что у "охотницы" есть ещё и две дочери. Одна проживает там же, где и её сын, вторая — в США. По словам Насти, все дети от разных отцов.

Почему же многодетная мать оставила своё потомство без материнской ласки и связывается с детьми лишь по телефону?

"Кашей их накормить может любой, я же возьмусь за воспитание только после 14 лет, когда мозги появятся. Одни созданы для воспитания детей, а есть те, кто работает для более высокой миссии. Хотя они и не имеют отношения к детям, они их воспитывают", - сказала Настя Рыбка.

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