В Казахстане предложили вести трансляцию выборов в Интернете

Такой общественный контроль может стать лучшей гарантией прозрачности и достоверности процедуры голосования.

Лидер партии «Ак жол» Азат Перуашев предложил отменить снятие кандидатов с выборов из-за незначительных расхождений в декларации о доходах. Об этом он заявил в ходе обсуждения изменений в закон «О выборах» в ЦИК РК, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу партии.

Он напомнил, как два года назад под этим предлогом были сняты с выборов более 100 кандидатов в местные маслихаты. Причем сами расхождения порой были крайне незначительными – 70-100 тенге. Такая практика служит не столько борьбе с коррупцией, сколько отстранению неудобных конкурентов. Поэтому Перуашев предложил по примеру стран развитой демократии, при выявлении расхождений, дать возможность кандидатам вносить дополнительные декларации без отстранения от выборов, или хотя бы установить адекватный порог допустимых расхождений.

Он также предложил активнее внедрять в выборный процесс современные технологии - установить видеонаблюдение на всех участках в день голосования, с открытой трансляцией в Интернете. По словам Перуашева, тогда у наблюдателей и у любого заинтересованного лица будет возможность проследить возможные вбросы бюллетеней, так называемые «карусели» подставных избирателей, некорректный подсчёт голосов и иные нарушения.

Такой общественный контроль может стать лучшей гарантией прозрачности и достоверности процедуры голосования, уверен Перуашев.

Он остановился еще на одной интересной новелле, согласно которой политические партии будут вправе самостоятельно организовывать политические дебаты.

«Мы считаем очень позитивным это начинание, которое будет способствовать раскрытию политических программ, более полной информированности избирателей», - отметил он.

Депутат привел опыт прошлых выборов, когда официальные дебаты на центральном телевидении были ограничены по времени и тематике: «Что можно узнать о партии за 2-5 минут? Другое дело, если в ходе кампании состоится целая серия дебатов на разные актуальные темы, в разном формате», - считает Азат Перуашев.

По его мнению, площадками дебатов должны быть независимые организаторы – НПО, СМИ. Важным фактором таких дебатов должна стать их прямая трансляция в интернете или соцсетях, что безусловно повысит остроту полемики, доверие аудитории и объективность освещения.

«Мы признательны министерству юстиции за сам факт подготовки поправок в закон о выборах, указанные изменения давно назрели», - заключил Перуашев и добавил, что более детальный разбор документа будет проведён в ходе обсуждения в парламенте.

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