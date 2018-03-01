Танирберген Бердонгаров считает Байзакову «уят»

Об этом бывший депутат мажилиса рассказал в интервью.

Бывший депутат мажилиса парламента РК Танирберген Бердонгаров считает, что поведение казахстанской знаменитости Айжан Байзаковой – «уят», сообщает Zakon.kz.

Бердонгаров дал развернутое интервью в проекте «Точка зрения». Экс-политик заявил, что демонстрация отдельных частей тела – это вызов обществу, его рамкам и морали. При этом спикер подчеркнул, что к термину «уят» относится позитивно: он считает, что это понятие помогало казахскому народу объединяться, чтобы выживать в тяжелых условиях.

«Это был некий стержень, который заставлял молодежь и тех людей, которые выходили за рамки, за правила, находиться в формате общества, этих общественных условий. И долгое время, вплоть до нынешнего момента, "уят" мощным стержнем сдерживал казахское общество от экстремальных выходов налево или направо, держал воедино. Сейчас же, к примеру, когда современность уже изменила формат взаимоотношений в казахстанской семье и меняет его до сих пор, отдельно взятые люди продолжают втыкать этот стержень "уята", где нужно и где не нужно. Вообще понятие нормы, "уята" они достаточно сильно размылись», - поделился Бердонгаров.

Кроме того, видеоблогер подчеркнул, что не будет снимать «хайповый» контент про Байзакову и прочие тренды: «Youtube канал я открыл, чтобы излагать собственные убеждения и видение жизни».

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