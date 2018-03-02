Интерес казахстанцев к криптовалютам за год вырос в десятки раз

Знатоки криптовалют ищут в Яндексе ответы на конкретные вопросы, а новички и широкая аудитория хотят узнать, например, о том, что такое биткоин, блокчейн, ICO, майнинг и т.д.

Яндекс изучил поисковые запросы казахстанцев по темам, связанным с блокчейном, майнингом и криптовалютами, в течение 2016-2018 годов, сообщает Zakon.kz.

Если в 2016 году о биткоине и блокчейне знали, в основном, те казахстанцы, которые разбираются в технологиях, то уже в 2017 изучать тему стало гораздо больше интернет-пользователей. Знатоки криптовалют ищут в Яндексе ответы на конкретные вопросы, а новички и широкая аудитория хотят узнать, например, о том, что такое биткоин, блокчейн, ICO, майнинг и т.д.

Первый значительный всплеск количества запросов [что такое блокчейн] был зафиксирован в Казахстане сначала в июне, а затем в сентябре 2017 года, тогда же, когда в СМИ было много сообщений по этому поводу. Интересно, что спрашивали [что такое биткоин] больше всего уже к концу года - в декабре, когда цена биткоина приближалась к $20 000.

Однако это не единственные вопросы, которые казахстанцы задают Яндексу, чтобы разобраться в теме криптовалют. Спрашивают, например, и такое: [можно ли школьнику работать с биткоинами], [биткоин напечатать], [что такое блокчейн простыми словами для чайников], [какие майнинги платят реально], [где взять деньги на ферму для майнинга].

Беспокоит пользователей из Казахстана и скрытый майнинг на устройствах. Все чаще у Яндекса спрашивают [как узнать если у меня вирус с майнингом] или ищут антимайнеры.

Если же говорить об интересе к запросам с определенными словами, то активнее всего казахстанцы ищут словосочетания со словом «криптовалюта». В начале 2018 года жители Казахстана делали приблизительно в 15 раз больше запросов с этим словом, чем в аналогичный период 2017 года. Пользователи хотят найти: курс криптовалют, биржу криптовалют, как купить криптовалюту, майнинг криптовалют и узнать [криптовалюта что это простыми словами].

В 10 раз чаще пользователи из Казахстана стали спрашивать у Яндекса о видеокартах для майнинга и о том, как майнить. Самый большой скачок интереса к этой теме произошел в июне-июле 2017 года, а затем - уже менее сильный - в январе 2018. Чуть иначе обстоят дела с запросом [купить видеокарту] - самый большой рост произошел в январе 2018 года. В целом [купить видеокарту] в поиске Яндекса стали искать в 3 раза чаще, чем год назад.

Про биткоин пользователи спрашивают у Яндекса в 7 раз больше, чем в начале 2017 года. Казахстанцы чаще всего делают запросы о курсе криптовалюты, о покупке, о том, как заработать биткоины, сколько он стоит и [что такое биткоин простыми словами].

Запросы с аббревиатурой ICO казахстанские пользователи сейчас делают в 4 раза чаще, чем годом ранее. Ищут [проекты ICO], [перспективные ICO] и [сопровождение ICO]. Количество таких запросов начало расти в ноябре и продолжает расти сейчас, что говорит об интересе казахстанцев к этой теме.

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