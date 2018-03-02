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Утвержден перечень республиканских проектов государственно-частного партнерства, планируемых к реализации

Аннотация к документу: Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 29 декабря 2017 года № 441 «Об утверждении перечня республиканских проектов государственно-частного партнерства, планируемых к реализации» (не введен в действие)

В соответствии с пунктом 1 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 31 октября 2015 года «О государственно-частном партнерстве» утвержден перечень республиканских проектов государственно-частного партнерства, планируемых к реализации.

 

Перечень республиканских проектов государственно-частного партнерства, планируемых к реализации

 

№п/п

Наименование

1

2

1.

Обеспечение широкополосным доступом сельских населенных пунктов Республики Казахстан по технологии волоконно-оптических линий связи

2.

Проектирование, строительство (создание инфраструктуры) и эксплуатация автомобильного пункта пропуска «Нур Жолы» и транспортно-логистического центра на участке автомобильной дороги «Алматы-Хоргос» международного транзитного коридора «Западная Европа - Западный Китай»

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

 

2 марта 2018, 11:19
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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