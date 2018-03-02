В соответствии с пунктом 1 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 31 октября 2015 года «О государственно-частном партнерстве» утвержден перечень республиканских проектов государственно-частного партнерства, планируемых к реализации. Перечень республиканских проектов государственно-частного партнерства, планируемых к реализации №п/п Наименование 1 2 1. Обеспечение широкополосным доступом сельских населенных пунктов Республики Казахстан по технологии волоконно-оптических линий связи 2. Проектирование, строительство (создание инфраструктуры) и эксплуатация автомобильного пункта пропуска «Нур Жолы» и транспортно-логистического центра на участке автомобильной дороги «Алматы-Хоргос» международного транзитного коридора «Западная Европа - Западный Китай» Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.