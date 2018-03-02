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Утвержден перечень республиканских проектов государственно-частного партнерства, планируемых к реализации
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Аннотация к документу: Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 29 декабря 2017 года № 441 «Об утверждении перечня республиканских проектов государственно-частного партнерства, планируемых к реализации» (не введен в действие)
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В соответствии с пунктом 1 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 31 октября 2015 года «О государственно-частном партнерстве» утвержден перечень республиканских проектов государственно-частного партнерства, планируемых к реализации.
Перечень республиканских проектов государственно-частного партнерства, планируемых к реализации
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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