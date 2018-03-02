Семьям погибших в пожаре на Карабатане окажут материальную помощь

Местными исполнительными органами был создан оперативный штаб под руководством первого заместителя акима Атырауской области Сагындыка Лукпанова.

Об этом на брифинге в региональной службе коммуникаций рассказал проектный менеджер подрядной организации ТОО АФ «PSI Story industriya» Ержан Садирбалин.

Местными исполнительными органами был создан оперативный штаб под руководством первого заместителя акима Атырауской области Сагындыка Лукпанова.

Кроме того, в состав оперативного штаба вошли заместитель по следственной части ДВД Атырауской области Мультагуллин Н.С., начальник ДЧС Атырауской области Умирзахов С.С., заместитель начальника ДЧС Атырауской области, подполковник гражданской защиты Блялов Р.Б., начальник службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Джуманов А.Д, начальник УКПБОПБ ДЧС Атырауской области Бержанов Ж.У., представитель подрядной организации ТОО АФ «PSI Story industriya», заказчик компании Карабатан представитль США Шамин С.

Об этом в ходе брифинга в Региональной службе коммуникаций сообщил заместитель начальника ДЧС Атырауской области Замир Бердашев.

По словам спикера, в настоящее время один из рабочих находится в реанимации с ожогами верхних конечностей и верхних дыхательных путей с 65% ожогами тела, второй пострадавший с 10-15% ожог тела находится в отделении травматологии. Еще двоим из четверых рабочих была оказана первая медицинская помощь, и они отпущены на амбулаторное лечение.

- Пожар возник в 8.10 утра, в 8.19 информация о пожаре поступила в Негосударственную противопожарную службу "Батыс сервис плюс". Мы находились на расстоянии 42 км. Наши подразделения прибыли к месту пожара. Также на расстоянии 10 км находятся аварийные службы компании НСОС на Карабатане, которые также участвовали в тушении пожара, - рассказал Замир Бердашев.

По словам проектного менеджера подрядной организации ТОО АФ «PSI Story industriya» Ержан Садирбалина все погибшие в результате пожара в контейнерном общежитии являются гражданами ЮКО, они работали слесарями-монтажниками. По словам представителя компании работы на данном объекте в настоящее время остановлены. Руководство компании выплатит материальную компенсацию семьям погибших, а также оплатит лечение пострадавшим.

В настоящее время на месте пожара работает следственно-оперативная группа. Результаты расследования будут сообщены позже. Предварительная версия пожара – короткое замыкание электропроводки. Площадь пожара составила 480 кв м, в тушении примали участие 36 человек личного состава и 11 единиц техники.

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