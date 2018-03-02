«Астана»приостанавливает работу с Артуром Ардавичусом и всем раллийным направлением клуба

Президентский клуб «Астана» в рамках сокращения бюджета на 2018 год вынужден приостановить развитие раллийного направления клуба - в этом году гонщики «Астаны» под руководством менеджера и капитана команды Артура Ардавичуса рискуют пропустить все этапы Кубка мира и «Шелкового пути». Вместо традиционных слов благодарности капитану за несколько лет плодотворного сотрудничества и пожеланий успешного продолжения карьеры в рамках других проектов и брендов президентский клуб «Астана» предлагает еще раз перечислить все, чем запомнилась «Астана» казахстанским болельщикам и всему мировому раллийному сообществу. Возможная потеря Артура Ардавичуса - это невосполнимый удар для клуба и для всего казахстанского автоспорта, который во многом развивался благодаря усилиям этого энергичного управленца и крайне «опасного» для конкурентов гонщика на трассе.

Артур Ардавичус пришел в команду в 2011 году и в следующем же сезоне его экипаж стал бронзовым призером главного ралли-марафона планеты «Дакар» в зачете грузовиков. Этот успех остается вершиной достижений казахстанских гонщиков в ралли-марафонах. Повторил бронзовый успех Ардавичуса в 2017 году еще один гонщик «Астаны» Денис Березовский со штурманом Алексеем Никижевым, но уже в категории «внедорожники» в классе Т2. Это при том, что ранее Березовский добился победы на втором по значимости марафоне мира - «Шелковом пути» в этом же классе. Перечисление высоких позиций Ардавичуса, Березовского и других представителей «Астаны» на этапах Кубка мира за прошедший период займут слишком много времени.

Для того, чтобы понимать масштаб прогресса раллийной «Астаны» нужно помнить, что Артур Ардавичус и другие казахстанские пилоты выступали без мощных заводских команд за спиной. Без огромного штата техников и механиков, а также автомобилей «доноров» пилоты выбирались из экстремальных ситуаций и побеждали конкурентов. Последний «Дакар» - самое яркое тому подтверждение - четвертое место Артура в зачете грузовиков сразу после двух огромных гигантов - «МАЗ» и «КАМАЗ», при том, что несколько экипажей этих мастодонтов Ардавичус обошел и стал лучшим среди всех грузовиков IVECO.

Но далеко не только спортивными результатами измеряются успехи «Астаны» - команда создавалась для развития популяризации автоспорта в стране - и активно занималась именно этим. Никто не вел столько работы с регионами по поиску перспективных спортсменов и приглашению их в команду - весь 2017-й год команда занималась отбором и формированием команды квадроциклистов - шанс давался многим талантливым пилотам - в итоге были отобраны двое гонщиков, один из которых Дмитрий Шилов на дебютном для себя «Дакаре» стал шестым, поразив результатами экспертов - на одном из этапов он и вовсе стал третьим.

Поиск талантов - это постоянное, перманентное состояние «Астаны». Показательный в этом плане пример был весной 2017 года, когда во время социального тура по городам Казахстана в маленьком городке Лисаковске в Костанайской области в команду в тестовом режиме был отобран молодой механик - воспитанник местного технического колледжа. Парень получил приглашение на «Ралли Казахстан» и показал себя грамотным специалистом. Сразу после гонки уроженец Лисаковска усиленно включился в изучение иностранных языков, которых ему не хватает для полноценного участия в проекте «Астаны». У проекта были большие планы на молодого механика - сейчас ему как раз остается пожелать удачи и ни в коем случае не бросать начатое.

Остается не раскрытым до конца медийный потенциал Артура Ардавичуса. С «Шелкового пути-2017» Артур в одиночку смог реализовать абсолютно новый формат трансляций внутренней жизни крупнейших ралли-марафонов. Его Live-блоги собирали многотысячную аудиторию по всему миру - невероятное чувство юмора и харизма пилота «Астаны» приковывали людей к мониторам. Выпуски от Артура Ардавичуса подсказали клубу целое направление для медийного развития команды - все они сейчас остаются самыми просматриваемыми в спортивном сегменте казахстанского Youtube.

Еще раз подчеркнем, что приостановление деятельности команды по ралли-рейдам и ее капитана - это серьезный удар для имиджа «Астаны» и всего казахстанского спорта. Спортивная карьера гонщиков при этом, разумеется, не заканчивается, и в частном порядке менеджмент «Астаны» продолжит оказывать гонщикам всяческую поддержку.