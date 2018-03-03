Неустойчивая погода сохраняется в Казахстане

Местами по республике ожидается туман, гололед, усиление ветра, на крайнем севере низовая метель.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, юге, юго-востоке и на крайнем севере республики сохраняется неустойчивая погода, местами пройдут осадки, на остальной части территории ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидается туман, гололед, усиление ветра, на крайнем севере низовая метель, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской области местами ожидается туман, местами усилится ветер 15-20 м/с с низовой метелью. В Жамбылской, Кызылординской областях местами ожидается туман, гололед, днем ветер 15-20 м/с. В Алматинской, Мангистауской областях местами ожидается туман, гололед. В Южно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской, ночью в Атырауской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман. В Алматы днем 2°, преимущественно облачно. В Астане днем -14°, преимущественно облачно.

Фактическая погода по состоянию на 9:10 по времени Астаны

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!