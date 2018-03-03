В 40 км от Алматы построят казахстанский Диснейленд

Там будут "всеми узнаваемые образы", а также разные виды развлечений: SPA, гольф, тематические павильоны и другое.

Начать строительство крупного парка развлечений возле Алматы планируется в течение ближайших двух лет, сообщил заместитель правления нацкомпании Kazakh Tourism Тимур Дуйсенгалиев, передает Sputnik Казахстан.

Выступая на брифинге для дипломатического корпуса, посвященном туризму, Дуйсенгалиев отметил, что создание парков развлечений является одним из базовых проектов для развития туризма.

"В Казахстане ни одного подобного (Диснейленду) объекта нет, мы считаем, что пришло время создавать такие объекты, но с другой спецификой. Мы хотим использовать идею по использованию традиционных персонажей казахской мифологии и сказок", — сказал Дуйсенгалиев.

Вместе с тем, парк будет соответствовать всем современным трендам, там будут "всеми узнаваемые образы", а также разные виды развлечений: SPA, гольф, тематические павильоны и другое.

"Это будет "Хеппилэнд", формат будет похожим (на "Диснейленд") — это парк развлечений, который в первую очередь нацелен на семейный отдых, на детей. По проекту он находится в 40 километрах от Алматы, в направлении Капчагая. Есть уже инициатор проекта", — добавил он.

Начаты переговоры с потенциальными инвесторами. Алматинская область предоставила земельный участок площадью около 190 гектаров.

"Если проект будет реализован, то у Казахстана появится новая точка туристского притяжения, которая будет интересна не только казахстанским туристам, но, я думаю, и зарубежным. Если все пойдет, как мы запланировали, то вероятная реализация проекта начнется либо на следующий год, либо в течение ближайших двух лет", — заключил Дуйсенгалиев.

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