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Как казахстанцы отдохнут на 8 марта

8 марта в этом году выпадает на четверг.

Фото : Амител3 марта 2018, 10:07

Казахстанцы на Международный женский день 8 марта будут отдыхать 4 дня подряд, сообщает Zakon.kz.

В этом году 8 марта выпадает на четверг, который является выходным. Пятница, 9 марта, также выходной день за счет переноса с субботы 3 марта. Далее следуют еще два выходных дня - суббота и воскресенье.

В итоге казахстанцы отдохнут 4 дня подряд - 8, 9, 10 и 11 марта.

Отметим, что согласно пункту 3 статьи 85 Трудового кодекса РК в целях рационального использования рабочего времени в период праздничных дней Правительство вправе переносить выходные дни на другие рабочие дни.


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