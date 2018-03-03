Яркими концертными программами отметят в «Астана Опера» 8 марта

Торжественный вечер украсят арии и дуэты из оперных произведений выдающихся казахстанских композиторов.

Яркими концертными программами отметят в «Астана Опера» Международный женский день. В Камерном зале театра 7 марта пройдет праздничный концерт «Тысяча и одно признание», а 9 марта публика услышит «Приглашение на танец» от имени известных отечественных музыкантов-инструменталистов.

Накануне весеннего женского праздника вниманию прекрасной половины человечества будет предложено блестящее музыкальное шоу в исполнении солистов оперы, артистов хора и оркестра театра. На сцену Камерного зала выйдут Заслуженный деятель Казахстана Жамиля Джаркимбаева, лауреаты международных конкурсов Татьяна Вицинская, Болат Есимханов, Малика Минизини, Назым Сагинтай, Елена Ганжа, Заслуженная артистка Казахстана Галия Байгазинова, Ержан Саипов, Казбек Досмухамбетов, Ерулан Камел, Акылбек Табынбаев, Алмат Избамбетов, Аида Курманаева, Батыржан Смаков. Партия фортепиано – лауреат международных конкурсов Раушан Бескембирова.

- От имени творческого коллектива театра поздравляю милых, нежных, очаровательных дам с этим замечательным праздником. Прежде всего, позвольте пожелать вам здоровья, счастья, радости и много улыбок. Любите и будьте любимыми! А мы дарим вам музыку весны, - сказал Болат Есимханов.

Торжественный вечер украсят арии и дуэты из оперных произведений выдающихся казахстанских композиторов Н. Тлендиева, Ш. Калдаякова, С. Мухамеджанова, Е. Хасангалиева, и т.д. Кроме того, прозвучат отрывки из шедевров мировой музыкальной классики, в том числе сочинения Дж. Россини, И. Штраусса, Л. Делиба, Ф. Легара, Э. Корнгольда, П. Чайковского, Н. Римского-Корсакова, И. Бродского, а также любимые слушателями казахские, русские, неаполитанские песни и романсы.

Отметим, что по многочисленным просьбам зрителей администрация театра «Астана Опера» включила дополнительный показ этого концерта в 15:00.

9 марта пройдет концерт инструментальной музыки «Приглашение на танец» с участием признанных артистов, лауреатов международных конкурсов Ермека Курманаева (виолончель), Евгении Курманаевой (скрипка), Анары Камельиновой (фортепиано).

В этот вечер будут исполнены «Тарантелла», «Концертный полонез», «Танец Эльфов» Д. Поппера, «Лебедь» из сюиты «Карнавал животных» К. Сен-Санса, «Полонез» Г. Венявского, «Румынские танцы» Б. Бартока, «Испанский танец» М. де Фальи, «В подражание Альбенису» Р. Щедрина, Le Grand Tango, а также «Осень» и «Зима» из популярного цикла «Времена года в Буэнос-Айресе» А. Пьяццоллы.

Начало концертов 7 марта – в 15:00 и 19:00, 9 марта – в 19:00.

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