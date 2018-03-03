Аким Астаны наградил строителей за спасение детей из пожара

Спасатели рассказали, что каждый из них хотел помочь.

Аким Астаны Асет Исекешев наградил строителей, которые, не дожидаясь пожарных, спасли детей и молодую женщину во время пожара в ЖК Nova City, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата.

Сегодня в столичном акимате монолитчики Руслан Бериков, Акылбек Жакаимов, Догыстан Адильбек, монтажник окон Жасулан Байсеитов, инженер Руслан Жалбаков были награждены памятными статуэтками «Активный гражданин», благодарственными письмами от имени акима, а также денежными премиями.

После награждения один из героев того дня Жасулан Байсеитов рассказал, что в тот момент, каждый из его коллег хотел помочь пострадавшим, и все выдвинулись к месту пожара.

«Я очень рад за тех людей, которых мы спасли, паники никакой не было. По роду своей профессии, я инженер по технике безопасности и охране труда, я знаю, что сначала необходимо не паниковать, второе – все правильно организовать. Все у нас получилось благодаря сплоченности нашей команды», – поделился с нами Жасулан Байсеитов.

В свою очередь Асет Исекешев выразил благодарность героям, отметив при этом, что молодые люди проявили огромный героизм и, что среди нас есть люди, которые, несмотря на большую опасность и, рискуя своей жизнью, готовы прийти на помощь нуждающимся.

«Вы, как активные граждане, совершили героический поступок, неоценимый для всех нас и особенно важный для близких и родных, спасённых Вами людей. Он заслуживает высочайшей оценки человеческих качеств – мужества, самоотверженности и человечности», – сказал аким.

По словам начальника Департамента по ЧС г.Астаны Барата Дузакбаева все перечисленные сотрудники представлены к ведомственному нагрудному знаку «Төтенше жағдайдағы ерлігі үшін».

Напомним, что сообщение о пожаре в ЖК Nova City поступило вчера в 14:19, после чего сразу же было отправлено 4 основных и 3 специальных пожарных машин и 26 единиц личного состава. Всего было спасено 5 человек. До прибытия пожарных подразделений Р. Бериковым, А. Жакаимовым, Ж. Байсеитовым и Р. Жалбаковым было спасено 4 человека: молодая женщина и трое детей - 2010, 2013 и 2016 годов рождения. Позже спасателями была спасена пожилая женщина 1944 года рождения.

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