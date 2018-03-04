В Алматы тестируют новую систему уличного освещения

Новый цифровой комплекс позволяет на удаленном доступе контролировать работу светильников.

В Алматы проходит тестирование новая система управления уличным освещением, сообщает Zakon.kz.

«Периодическое включение-выключение фонарей на некоторых улицах и проспектах города связано с необходимостью испытания новой цифровой системы освещения согласно тестовым режимам», – сообщил директор ГКП на ПХВ «Алматы кала жарык» Азамат Коянбаев.

Он пояснил, что в настоящее время ведется наладка управления и диспетчеризации модернизированной системы управления наружного освещения (АСУНО).

Директор предприятия обратил внимание, что с внедрением нового программного обеспечения включение и отключение более тысячи установленных в Алматы шкафов управления наружным освещением (ШУНО) будет осуществляться автоматически. А при ухудшении погодных условий диспетчер сможет включить фонари одним кликом.

По словам А.Коянбаева, новый цифровой комплекс позволяет на удаленном доступе контролировать работу светильников. Это даст возможность значительно сократить время их замены в случае выхода из строя.

Тестируемая сегодня система уличного освещения также сократит затраты на ее обслуживание и уменьшит энергетические потери.

Вместе с тем, директор «АКЖ» предупредил, что в период внедрения и калибровки системы возможны включения линий наружного освещения в дневное время.

По информации руководителя коммпредприятия, тестирование системы уже закончено в Алатауском и Жетысуском районах. В настоящее время испытания проходят в Алмалинском, Ауэзовском, Бостандыкском и Медеуском районах города.

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