Телеведущая Айгуль Мукей ждет второго ребенка

Тему отцовства ребенка и своего замужества Айгуль предпочитает не афишировать.

Известная казахстанская телеведущая Айгуль Мукей готовится стать мамой второй раз. На встречах и презентациях она не скрывает свою беременность и даже, наоборот, подчеркивает ее красивыми нарядами, передает comode.kz.

У Мукей подрастает сын Асанали, которому скоро исполнится шесть лет. Он растет очень смышленым и активным мальчиком. Тему отцовства ребенка и своего замужества Айгуль предпочитает не афишировать. Главное – она в гармонии с собой и с сыном.

«Я знаю цену выстраданному материнскому счастью. И процедура ЭКО мне очень знакома, я прошла даже не через один протокол, у меня их было несколько», – признавалась Айгуль Мукей в интервью Comode. – Мой сын иногда просит братишку или сестренку. Бывает такое. Но у него есть двоюродные братья и сестры, с кем он общается. Конечно, ему хотелось бы родного человека рядом».

Кто появится у Асанали – братишка или сестренка – покажет время. А пока Айгуль продолжает вести активную жизнь, занимаясь организацией различных мероприятий, продвижением собственных PR-проектов и ведением крупных презентаций.

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