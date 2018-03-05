Президент поручил снизить в 10 раз налоги для низкооплачиваемых работников

Это будет делаться по индивидуальному налогу для тех, кто получает оплату труда менее 25-кратного размера МРП в месяц.

Президент Казахстана на совместном заседании палат Парламента Республики Казахстан назвал вторую инициативу, сообщает Zakon.kz.

"Вторая инициатива - это снижение налоговой нагрузки для повышения заработных плат низкооплачиваемых работников. Для поддержки казахстанцев, получающих относительно низкую заработную плату, с 1 января 2019 года предлагаю снизить налоговую нагрузку в 10 раз и облагать налогами в размере 1%", - сказал Назарбаев.

По его словам, это будет делаться по индивидуальному налогу для тех, кто получает оплату труда менее 25-кратного размера МРП в месяц.

"При этом необходимо, чтобы высвобождаемые средства от такого снижения были направлены на увеличение оплаты их труда. В результате у не менее 1/3 работников страны, а это более двух миллионов человек, вырастет заработная плата без увеличения нагрузки на работодателей. В дальнейшем правительству нужно изучить возможности внедрения прогрессивной шкалы подоходного налога", - сообщил президент.

Все новости по теме читайте здесь

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!