Президент поручил снизить в 10 раз налоги для низкооплачиваемых работников
Это будет делаться по индивидуальному налогу для тех, кто получает оплату труда менее 25-кратного размера МРП в месяц.
Фото : krisha.kz5 марта 2018, 12:29
Президент Казахстана на совместном заседании палат Парламента Республики Казахстан назвал вторую инициативу, сообщает Zakon.kz.
"Вторая инициатива - это снижение налоговой нагрузки для повышения заработных плат низкооплачиваемых работников. Для поддержки казахстанцев, получающих относительно низкую заработную плату, с 1 января 2019 года предлагаю снизить налоговую нагрузку в 10 раз и облагать налогами в размере 1%", - сказал Назарбаев.
По его словам, это будет делаться по индивидуальному налогу для тех, кто получает оплату труда менее 25-кратного размера МРП в месяц.
"При этом необходимо, чтобы высвобождаемые средства от такого снижения были направлены на увеличение оплаты их труда. В результате у не менее 1/3 работников страны, а это более двух миллионов человек, вырастет заработная плата без увеличения нагрузки на работодателей. В дальнейшем правительству нужно изучить возможности внедрения прогрессивной шкалы подоходного налога", - сообщил президент.
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