Назарбаев: Каждый казахстанец будет иметь возможность получить ипотеку под 7% в год

Ставка вознаграждения кредита не более 7 % в год, а не 14-16% как сейчас - Н. Назарбаев.

На совместном заседании палат Парламента Президент РК Нурсултан Назарбаев обратился к народу РК с новыми социальными инициативами, одной из которых является обеспечение жильем казахстанцев, передает корреспондент Zakon.kz.

«Сегодня мы готовы сделать новый шаг на пути социальной модернизации. Я предлагаю пять президентских социальных инициатив. Первая инициатива - новые возможности для приобретения жилья, каждой семьи», - сказал он.

«Мы многое сделали за последние годы, чтобы расширить возможности для наших граждан для приобретения жилья. За прошлый год введено 11, 2 млн кв метров жилья. Это рекордные цифры, которых мы ранее не достигали. Однако, этого не достаточно. Надо создать все условия для решения, повысив доступность жилищной ипотеки для широких масс», - добавил Глава государства.

По его словам, нужны механизмы предоставления дешевых ресурсов, когда каждый работающий сможет купить квартиру в кредит.

«Поэтому я предлагаю запустить программу, которую назвал «7-20-25». То есть каждый рабочий казахстанец будет иметь возможность получить ипотечный займ в тенге на следующих условиях. Ставка вознаграждения кредита не более 7 % в год, а не 14-16% как сейчас. Если сегодня банки требуют первоначальный взнос до 30 %, а иногда и 50 % , то по этой программе первоначальный взнос не должен превышать 20 %. Срок кредита не 10-15, а 25 лет, чтобы снизить для людей ежемесячные платежи», - отметил он.

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Ксения Давыдова, Астана

Фото: Kn.kz

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