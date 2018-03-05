Доступное высшее образование: президент увеличил количество грантов на 20 тысяч
Это позволит увеличить охват высшим образованием выпускников средних школ, что является общим мировым трендом.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на совместном заседании палат парламента выступил с новыми социальными инициативами, одной из которых является повышение доступности и качества высшего образования в Казахстане, сообщает Zakon.kz .
«Третья инициатива – повышение доступности и качества высшего образования. Улучшение условий проживания студенческой молодежи. Сегодня в ВУЗах страны обучается более 530 тыс. молодых людей, из них почти 30% по грантам, выделяемым государством», - сказал глава государства.
Для повышения доступа и качества высшего образования президент предложил следующие меры.
«В 2018-2019 учебном году выделить еще дополнительно 20 тысяч грантов к тем 54 тысячам, выделяемым ежегодно, - продолжил он.- Из них 11 тысяч, если необходимо и больше, на обучение бакалавров по техническим специальностям, то есть там, где есть спрос для новой экономики и индустриальной программы, которую мы проводим. Это позволит подготовить тысячи специалистов, которые будут востребованы в новой экономике в условиях 4-ой промышленной революции».
Н. Назарбаев считает, что это позволит увеличить охват высшим образованием выпускников средних школ, что является общим мировым трендом.
«Речь идет, прежде всего, об инженерах, специалистах в области информационных технологий, робототехники и нанотехнологий. И это тоже забота государства о нашей молодежи»,- уточнил Н. Назарбаев.
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