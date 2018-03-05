Назарбаев рассказал о строительстве нового газопровода до Астаны

На сегодня уровень газификации в стране составляет почти 50%.

На совместном заседании палат Парламента Президент РК Нурсултан Назарбаев обратился к народу РК с новыми социальными инициативами, передает корреспондент Zakon.kz.

«Пятая инициатива касается дальнейшей газификации нашей страны. За годы независимости объемы добычи газа увеличилось с 8 до 1000-2000 миллиардов кубометров в год. И я знаю, что эта цифра будет расти с каждым годом. На сегодня уровень газификации у нас в стране составляет почти 50%. Газифицированы 9 областей, в основном западных и южных. При этом центральные и северные регионы страны все еще остаются без газа», - сказал он.

«Когда я подумал об этом, нам в этом вопросе надо построить магистральный газопровод по направлению Караозек (Кызылординская область) - Жезказган - Караганда - Темиртау - Астана. Это наряду с обеспечением 2,7 миллионов человек положительно скажется и на экологической обстановке страны», - считает Глава государства.

При этом он добавил, что «западный газ через юг мы подвели в Шымкент и Алматы, и возможности у нас есть».

«Поэтому, если мы решим этот вопрос, только в Астане уменьшится в 6 раз распространение опасных отходов и уменьшится на 35 тысяч тонн в год (…). С увеличением количества транспортных средств и в виду того, что обе ТЭЦ у нас топятся за счет угля, у нас в городе всегда смог. Над этой проблемой у нас работает акимат города. Если мы решим тот вопрос, многие жители получат газ. Этот вопрос необходимо решить в течение 1-1,5 лет», - заключил Н. Назарбаев.

Ксения Давыдова, Астана.

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