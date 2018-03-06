В Алматы водитель Toyota насмерть сбил пешехода и скрылся

Очевидцем трагедии был знакомый погибшего.

ДТП со смертельным исходом произошло около 4 утра в Алматы, передает Zakon.kz.

ЧП произошло на пересечении проспектов Райымбека – Тлендиева. По словам очевидца, автомобиль двигался в восточном направлении по проспекту Райымбека. В это время пешеход попытался перебежать через проезжую часть по переходу и попал под машину.

В результате аварии, парень 1996 года рождения скончался на месте. Автомобиль скрылся с места ЧП.

Очевидцем трагедии был знакомый погибшего. Он рассказал, что они познакомились пару дней назад в интернете, а сегодня встретились, чтобы немного выпить. В какой-то момент его знакомый резко побежал вперед к пешеходному переходу.

Свидетель аварии находился в шоковом состоянии, поэтому не мог вспомнить марку автомобиля, но утверждал, что это была Toyota черного цвета, которая ехала на высокой скорости, сбила парня и скрылась с места трагедии. Также он не помнит, каким цветом горел светофор.

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