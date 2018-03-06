В Актобе презентовали уникальную стацию скорой медицинской помощи

Станция, рассчитанная на 75 тысяч выездов в год.

Современное здание станции скорой медицинской помощи презентовали в Актобе. В торжественном открытии приняли участие аким области Бердыбек Сапарбаев и директор Республиканского Центра санитарной авиации Нуржан Отарбаев передает пресс-служба акима Актюбинской области.

- Главой государства поставлена задача - войти в число 30 развитых стран мира к 2050 году, но без развития отечественной медицины эта задача невыполнима. Сегодня в базе Актюбинского медицинского кластера успешно внедряются новые технологии, совершенствуется оборудование, перенимается передовой опыт ведущих государств мира, что значительно улучшит здоровье и увеличит продолжительность жизни населения области. Мы продолжим эту работу и дальше, - подчеркнул Б.Сапарбаев.

Станция, рассчитанная на 75 тысяч выездов в год, соответствует передовым международным стандартам. Аналогов данной станции в Казахстане нет. Актобе стал первым городом в стране, где на основе государственно-частного партнерства построено здание «неотложки», оснащенное современным оборудованием, системой навигации и центральным сall-центром, где вызовы принимают 10 обученных операторов. Штатная численность составляет 655 человек, из них около ста врачей.

Инвестором выступила турецкая компания, имеющая большой опыт работы за рубежом. Закуплены 36 автотранспортных средств: 16 реанимобилей, 16 санитарных и две диагностические машины. В комплексе это позволило значительно повысить качество медицинского обслуживания и сократило время прибытия врачей на вызовы. Стоимость реализации проекта – 5,4 млрд. тенге.

Отметим, в регионе ведется активная работа по созданию и развитию медицинского кластера с участием южнокорейских, германских и американских специалистов. В конце прошлого года в рамках ГЧП заработала современная офтальмологическая клиника. Ведется строительство детской стоматологической поликлиники, реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями, в планах – открытие детского онкогематологического центра, центра ядерной медицины, комплексного диагностического Check-up центра.

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