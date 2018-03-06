Данияр Елеусинов прокомментировал свой переход в профи

Олимпийский чемпион Данияр Елеусинов прокомментировал свое решение перейти в профессионалы, пишет Sports.kz.

"Мне очень нравятся дальнейшие перспективы развития моей карьеры. Частые бои на больших аренах. Тем более мой отец будет рядом. Я стал олимпийским чемпионом, теперь я хочу заявить о себе на профессиональном ринге ярко. Хочу поблагодарить Казахстанскую федерацию боксу за поддержку, которую она оказывала на протяжении всей моей карьеры. Я перехожу в профессионалы, чтобы завоевать чемпионские пояса",- отметил он.