Глава минюста об арестах своих подчиненных: Меня эти новости очень огорчили

Я лично буду разбираться и понимать, как это произошло - М. Бекетаев.

В кулуарах правительства РК министр юстиции РК Марат Бекетаев высказал сожаление по поводу ареста сотрудников одного из департаментов ведомства, передает корреспондент Zakon.kz.

«Очень печально это. У нас в 2017 году не было ни одного задержания и вдруг такой случай», - сказал он журналистам.

При этом глава ведомства отметил, что в связи со случившимся в минюсте примут жесткие меры.

«Меры будут приняты очень жесткие. Я лично буду разбираться и понимать, как это произошло. Меня эти новости очень огорчили», - уточнил М. Бекетаев.

Напомним, в Астане во время получения взятки задержаны заместитель руководителя департамента юстиции Астаны Рауан Рамазанов и начальник управления по обеспечению исполнительного производства Еркин Даулетбаев. 28 февраля их задержали с поличным сотрудники Нацбюро по противодействию коррупции - при получении взятки в 22 миллиона тенге «за снятие арестов по исполнительному производству».

Ксения Давыдова, Астана.

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