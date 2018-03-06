В Астане ученикам начальных классов второй смены отменили занятия

В случае усиления ветра ближе к вечеру, будут предприняты действия исходя из ситуации. Возможно, потребуется сопровождение детей старших классов со школы домой.

В Астане в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах во вторник, 6 марта, для учащихся с 0 по 4 классов второй смены отменяются. Об этом сообщили в управлении образования города, сообщает Bnews.kz.

"В случае усиления ветра ближе к вечеру, будем действовать по ситуации и дополнительно сообщим. Например, может потребоваться сопровождение детей (старших классов – прим. редакции) со школы домой", - говорится в информации управления.

Как сообщалось, ранее в Астане были отменены занятия для учащихся с 0 по 4 классов первой смены.

Согласно прогнозам синоптиков, штормовые предупреждения объявлены в Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской, Кызылординской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Акмолинской и Северо-Казахстанской областях.

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