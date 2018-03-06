Новая Toyota Supra: пока только гоночный концепт

На мотор-шоу в Женеве состоялась официальная премьера концептуального гоночного купе Toyota GR Supra Racing Concept

Вопреки ожиданиям на Женевский автосалон 2018 года компания Toyota привезла не серийную версию возрождённого спортивного купе Supra, а концепт гоночной машины GR Supra Racing Concept.

После томительного ожидания японская компания Toyota Motor Corporation представила на Женевском автосалоне-2018 купе Toyota Supra нового поколения. Правда, на выставку японцы привезли не серийную модель, а концепт гоночного автомобиля.

Представленный в Женеве автомобиль называется – Toyota GR Supra Racing Concept. Таким образом, как и предполагалось, культовое возрожденное купе может выйти на мировой рынок не под маркой Toyota, а под недавно созданным брендом Gazoo Racing (GR).

В компании отмечают, что представленный концепт гоночного купе Toyota GR Supra Racing Concept построен по всем канонам, по которым строятся настоящие спортивные машины с закрытыми колёсами.

Например, передний и задний бампер, сплиттер, антикрыло, диффузор, «юбки», капот и зеркала заднего вида изготовлены из лёгких композитных материалов. В свою очередь, лобовое стекло автомобиля Toyota GR Supra Racing Concept выполнены из пластика.

Кроме этого, гоночная машина Toyota GR Supra Racing Concept получила заниженную подвеску и высокоэффективные тормоза Brembo Racing. Добавьте сюда гоночные колёсные диски BBS с шины Michelin. Многие эксперты уже поговаривают, что «Toyota всерьёз нацелена вернуть себе господство в автоспорте».

Внутри концептуального гоночного купе Toyota GR Supra Racing Concept всё именно так, как и должно быть в салоне спортивной машины. Здесь имеется гоночная панель приборов, гоночные «ковши», гоночный руль с механизмом быстрого отсоединения, карбоновые дверные карты и спортивный дисплей.

Кроме этого, естественно, в салоне купе Toyota GR Supra Racing Concept установлен каркас безопасности, имеется система пожаротушения и специальные гоночные ремни. К огромному сожалению, никакой информации о техническом оснащении машины сейчас нет.

Что касается обычного гражданского купе Toyota Supra/GR Supra. Никакой информации о том, когда же наконец-то дебютирует этот автомобиль нет.

Via livecars

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