Байконурцы жалуются на затопленные водой улицы и дворы

Между тем управление городского хозяйства на сайте городской администрации сообщило, что работы по ликвидации последствий подтопления завершены.

Байконурцы не согласны с тем, что последствия подтопления в городе ликвидированы, как об этом заявила городская администрация, передает МИА «Казинформ».

В доказательство своих слов они прислали фотографии, сделанные 6 марта, с подписями: «В лужах все еще купаемся, люди возмущаются, невозможно к домам в 7 микрорайоне подойти, подвалы только почистили...».

Между тем управление городского хозяйства на сайте городской администрации сообщило, что работы по ликвидации последствий подтопления завершены.

Как отмечают жители Байконура, «сегодня им уже не до шуток, борьба с паводком ведется в городе девятые сутки. И юмористический видеосюжет «Байконурская Венеция», выпущенный в социальные сети в первые дни подтопления, уже не вызывает у них улыбку.





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