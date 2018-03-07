В восьми областях Казахстана закрыты дороги

Ограничено движение на участке автодороги Актобе – Орск для грузового автотранспорта (16-135 км, г.Актобе – граница РФ).

В связи с ухудшением погодных условий движение на автомагистралях в восьми регионах республики закрыто, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казахавтодор".

В Актюбинской области из-за сильной метели и нулевой видимости закрыто движение для всех видов автотранспорта на автодороге Кандыагаш – Эмба – Шалкар – Иргиз (0-257 км, г.Кандыагаш – .Шалкар).

По тем же причинам ограничено движение на участке автодороги Актобе – Орск для грузового автотранспорта (16-135 км, г.Актобе – граница РФ).

В Карагандинская области по причине нулевой видимости закрыто движение на участке автодороги Жезказган – Петропавловск (65-252 км, п.Жезды – граница Костанайской области) для всех видов автотранспорта.

В Акмолинской области закрыто движение на участке автотрассы Алматы –Екатеринбург (1071-1142 км, г.Темиртау – граница Акмолинской области) для всех видов автотранспорта.

В Северо-Казахстанской области из-за дождя, сильного гололёда и ветра закрыто движение по всем направлениям для всех видов автотранспорта.

В Костанайской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на участках автодорог Костанай – Аулиеколь – Сурган (108-232 км, п.Аулиеколь – Челгаши – граница Акмолинской области), Жезказган – Петропавловск (377-340 км, граница Акмолинской области – г.Аркалык – граница Карагандинской области), Мамлютка –Костанай (180-243 км, п.Узунколь – граница СКО), Екатеринбург – Алматы (678-729 км, п.Сарыколь – граница СКО).

В Акмолинской области снег, сильный гололёд, ветер и ограничение видимости стали причиной закрытия движения по всем направлениям для всех видов автотранспорта.

В Павлодарской области из-за гололёда закрыто движение по всем направлениям для всех видов автотранспорта.

В Восточно-Казахстанской области из-за сильной метели закрыли движение на участках автодорог Омск – Майкапшагай (587-733 км, граница Павлодарской области – г.Семей) для всех видов автотранспорта, Усть-Каменогорск – Семей (48-198 км, с.Таврия-г.Семей), Омск – Майкапчагай (756-906 км, г.Семей – с.Калбатау), Семей –граница РФ (3-113 км, г.Семей – граница РФ) для всех видов автотранспорта.

На автодорогах Астаны также закрыт выезд по всем направлениям для всех видов транспортных средств.

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