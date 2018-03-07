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Новые требования по составлению бизнес-плана инвестиционного проекта

Аннотация к документу: Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 29 января 2018 года № 56 «О внесении изменений в приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 1133 «О некоторых вопросах государственной поддержки инвестиций» (не введен в действие)

В новой редакции изложены:

форма заявки на предоставление инвестиционных преференций;

требования по составлению бизнес-плана инвестиционного проекта;

форма акта текущего состояния исполнения рабочей программы инвестиционного контракта.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

 

7 марта 2018, 12:01
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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