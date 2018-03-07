В новой редакции изложены: форма заявки на предоставление инвестиционных преференций; требования по составлению бизнес-плана инвестиционного проекта; форма акта текущего состояния исполнения рабочей программы инвестиционного контракта. Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.