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Новые требования по составлению бизнес-плана инвестиционного проекта
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Аннотация к документу: Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 29 января 2018 года № 56 «О внесении изменений в приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 1133 «О некоторых вопросах государственной поддержки инвестиций» (не введен в действие)
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В новой редакции изложены:
форма заявки на предоставление инвестиционных преференций;
требования по составлению бизнес-плана инвестиционного проекта;
форма акта текущего состояния исполнения рабочей программы инвестиционного контракта.
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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